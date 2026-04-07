Дженсон Баттон уверен: «Honda обязательно добьётся успеха»

Карьеру Дженсона Баттона в автоспорте сложно назвать прямолинейной: его дебют в Формуле 1 состоялся в 2000 году в составе Williams, а уже во втором Гран-при он набрал свои первые очки. Однако до подиума Дженсон добрался лишь спустя четыре года, выступая за BAR. Первую победу Баттон одержал в 2006 году, выиграв Гран-при Венгрии за рулём заводской Honda Racing. Титул чемпиона мира он завоевал в 2009-м вместе с командой Brawn.

Завершив карьеру в Формуле 1, Дженсон Баттон переехал с семьёй в Лос-Анджелес, однако продолжил активно участвовать в жизни автоспорта: он регулярно появляется в качестве эксперта на британском телеканале Sky Sports, посещает этапы чемпионата и несколько лет был послом Williams. В этом сезоне он занял аналогичную должность в Aston Martin.

В интервью испанскому изданию Diario AS Баттон поделился мыслями о текущем положении дел в Aston Martin, которая стартовала в сезоне 2026 неудачно, а также рассказал о сотрудничестве с Фернандо Алонсо.

На вопрос о том, почему он согласился стать послом Aston Martin, Баттон с улыбкой признался: «Именно поэтому! (смеётся) По многим причинам. Aston Martin я восторгался с детства, ведь это очень британская марка. В том числе Джеймс Бонд ездил на Aston Martin! Но важнее всего даже не дорожные машины, а идеология гоночной команды и те цели, которые она перед собой ставит».

Баттон отметил, что за свою 18-летнюю карьеру в Формуле 1 он выступал за разные коллективы, но с командой из Сильверстоуна, ныне называющейся Aston Martin, никогда не работал. При этом он подчеркнул, что знаком с Эдди Джорданом, основателем команды Jordan, которая впоследствии трансформировалась в нынешнюю Aston Martin F1. «Меня привлекает её будущее, поэтому мне захотелось с ней поработать», — отметил Баттон.

По словам британца, команда располагает сильным руководством, серьёзными инвестициями, а недавнее сотрудничество с Honda открывает новые перспективы. Баттон подчеркнул, что хорошо знаком с японским производителем: «Я отлично знаю эту компанию, и вместе с ней за годы карьеры пережил немало славных моментов – так было и в Формуле 1, и в японском чемпионате Super GT, и в американской серии IMSA».

Особое внимание Баттон уделил появлению в Aston Martin Эдриана Ньюи. Он признался, что ранее им не доводилось работать вместе, и отметил интерес к стилю работы именитого инженера. Несмотря на трудности в начале сезона, Баттон выразил уверенность в постепенном улучшении результатов и желании внести свой вклад в развитие команды.

Говоря об атмосфере внутри команды, Баттон обратил внимание, что все осознают наличие проблем, но верят в заложенный фундамент. По мнению Баттона, для достижения успеха в Формуле 1 требуется время, поскольку команда только начала сотрудничество с Honda и Ньюи, в то время как конкуренты уже давно работают с собственными силовыми установками. Он уверен, что в будущем Aston Martin войдёт в число четырёх сильнейших команд чемпионата.

Что касается сроков, Баттон уклонился от конкретных прогнозов, отметив, что вопрос времени является сложным и требует терпения: «Это произойдет не через три гонки, но время летит быстро…»

Говоря о перспективах Honda, Баттон выразил полную уверенность в инженерах японского партнёра. Он напомнил, что сотрудничает с Honda ещё с 2003 года и имеет опыт работы с разными поколениями двигателей компании. По его словам, страсть и профессионализм сотрудников Honda не вызывают сомнений, а участие в гонках является неотъемлемой частью философии бренда.

Баттон привёл пример: на базе Honda Racing в Сакуре даже существует специальное помещение для сотрудников, чтобы они могли ночевать на работе и не тратить время на дорогу, что, по мнению гонщика, говорит о целеустремлённости коллектива. «Я уверен на 100%, что со временем положение дел станет лучше. Honda всегда добивается успеха», — подчеркнул он.

Вспоминая совместную работу с Фернандо Алонсо в McLaren, Баттон отметил, что их карьеры пересеклись ещё в 2001 году и что между ними было много запоминающихся дуэлей на трассе, в частности — борьба на Гран-при Германии 2004. Период совместных выступлений в McLaren, несмотря на трудности и скромные результаты, Баттон считает интересным временем, наполненным настоящим соперничеством.

Баттон отметил профессионализм Алонсо, подчеркнув, что испанец всегда был сложным соперником, но проявлял уважение и корректность в борьбе. Возможность опередить Фернандо за рулём одинаковой машины приносила особое удовлетворение, хотя, по признанию Дженсона, такие случаи были редкостью.

В нынешнем сезоне, по словам Баттона, Алонсо верит в команду, несмотря на непростой старт, но понимает, что его возможности ограничены текущим потенциалом техники.

На вопрос о том, ожидал ли он столь долгой карьеры у Алонсо, Баттон признался, что думал: оба завершат выступления в Формуле 1 и займутся чем-то вне чемпионата. Однако спустя год после ухода Баттона Алонсо продолжил карьеру, в том числе выступал в гонках на выносливость за Toyota. По мнению Дженсона, осознание уникальности Формулы 1 привело Алонсо к возвращению в чемпионат.

Говоря о собственных планах, Баттон подчеркнул, что завершил профессиональную гоночную карьеру в прошлом году и теперь выступает исключительно ради удовольствия, не получая за это гонораров. Он рассказал, что участвует в гонках исторических автомобилей, коллекционирует классические GT-машины и планирует продолжить выступления в этом году. Также Баттон отметил, что у него уже есть договорённости со спонсорами, и подчеркнул: жизнь после Формулы 1 продолжается.