Команда Aston Martin F1 сообщила, что её третий пилот Джек Кроуфорд заменит Фернандо Алонсо за рулём машины в первой тренировке Гран При Лас-Вегаса.

Для 21-летнего американца это станет пятым выступлением за AMR26 в рамках гоночного уик-энда в этом сезоне. При этом на домашней трассе он проедет впервые.

Джек Кроуфорд: «С нетерпением жду возможности сесть за руль AMR26 в Лас-Вегасе. Особенно приятно сделать это в США – в этот уик-энд я смог проехать перед американскими болельщиками.

В Мехико моя тренировка закончилась раньше, чем планировалось, поэтому здорово, что у меня так быстро появилась возможность вернуться за руль. Постараюсь максимально эффективно провести эту сессию, предоставив команде обратную связь, которая поможет подготовиться к гоночному уик-энду».

Майк Крак, гоночный директор: «Мы рады предоставить Джеку возможность сесть за руль AMR26 в Лас-Вегасе. Впервые сев за руль нашей машины в США он получит новый для себя опыт и поможет нам в подготовке к уик-энду».