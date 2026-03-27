Джек Кроуфорд: "Вибрации всё ещё ощущаются"

В ходе первой пятничной тренировки на автодроме в Сузуке за рулём болида Aston Martin F1, который обычно пилотирует Фернандо Алонсо, работал резервный гонщик команды Джек Кроуфорд. Американец завершил тренировочную сессию на 22-й позиции, замкнув итоговый протокол заездов. Такой результат не стал неожиданностью: по текущим оценкам, AMR26 заметно уступает конкурентам по динамике, а сам Кроуфорд впервые оказался за рулём реального болида, ранее работая только с симулятором.

Джек Кроуфорд поделился впечатлениями от дебюта на японской трассе, отметив: «Трасса просто великолепная, пилотировать здесь невероятно интересно, и мне очень пригодилась вся подготовительная работа, проделанная на симуляторе. Занять место за рулём реальной машины и сразу показать нормальный темп было довольно легко.»

По словам гонщика, уже через несколько кругов он почувствовал себя комфортно, однако главной целью сессии было обучение и адаптация к работе с энергетическими режимами болида. «Уже через три круга я почувствовал, что вышел на нужный уровень, но для меня эта сессия была прежде всего посвящена учёбе, надо было разобраться, как действовать, чтобы добиться правильного подхода к расходу энергии,» — отметил Кроуфорд.

Он также подчеркнул, что команда осознаёт сложности на старте сезона: «В начале сезоне мы неконкурентоспособны, и мы это знаем, но каждая сессия даёт нам новую информацию, и даже если я проехал не так уж много кругов, для нашей команды это всё равно очень полезно. Надеюсь, что уже в этот уик-энд мы сможем прибавить.»

Гонщик обратил внимание на продолжающиеся вибрации машины, отмечая их влияние как на самочувствие пилота, так и на техническую надёжность. Тем не менее, коллектив Aston Martin F1 не теряет оптимизма: «Вибрации машины по-прежнему чувствуются, что, конечно, сказывается и на гонщиках, и на надёжности техники, но при этом, безусловно, мы хотим проехать всю дистанцию Гран При. Команда продолжает трудиться с полным напряжением сил, чтобы решить проблему, и думаю, что уже в этот уик-энд мы попытаемся добраться до финиша гонки.»

Среди особенностей японской трассы Кроуфорд выделил первый поворот, где скорость приближается к отметке в 300 км/ч, а также отметил сложные ветровые условия: «Сузука – одна из самых интересных трасс, на которых мне доводилось пилотировать гоночную машину, хотя не могу сказать, что она моя любимая, ведь я проехал всё-таки недостаточно много кругов. Но 1-й поворот мне очень понравился, и когда ты к нему приближаешься, то расходуешь почти всю энергию батареи и входишь в него на скорости почти в 300 км/ч. Это же классно!»

Джек Кроуфорд добавил, что сильный ветер заметно усложнил задачу, особенно в районе 7-го поворота и комплекса Spoon. На последних кругах ему удалось атаковать агрессивнее, однако порыв ветра вызвал потерю стабильности задней части машины. Несмотря на возникшие сложности, сессия прошла для молодого гонщика в целом положительно: «Но было непросто пилотировать из-за довольно сильного ветра, особенно сильно он чувствовался в 7-м повороте и в связке Spoon, где он дует в попутном направлении. На моём последнем круге, когда мне уже было вполне комфортно за рулём, я начал атаковать более агрессивно, и вдруг задняя часть машины потеряла стабильность именно из-за порыва ветра и на остальном круге вела себя несколько нервно. Но в целом всё сложилось неплохо».