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Джек Дуэн раскритиковал результат: «Я недоволен»

Пилот команды AlphaTauri Пьер Гасли показал шестое время в квалификации Гран При Абу-Даби, однако из-за штрафа Нико Хюлкенберга француз переместился на пятое место.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.12.2024, 21:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды AlphaTauri Пьер Гасли показал шестое время в квалификации Гран При Абу-Даби, однако из-за штрафа Нико Хюлкенберга француз переместился на пятое место. В то же время его напарник, Джек Дуэн из Alpine, столкнулся с трудностями и покинул борьбу уже после первой сессии квалификации.

Пьер Гасли поделился радостью от своего выступления: «Я очень доволен сегодняшним результатом в квалификации. Команда проделала огромную работу, чтобы улучшить нашу скорость, и это дало свои плоды».

Гасли также отметил, что смог опередить Джорджа Расселла и выйти за Макса Ферстаппена, чемпиона мира, что свидетельствует о значительном прогрессе AlphaTauri в этом сезоне.

В свою очередь, Джек Дуэн поделился впечатлениями о своей первой квалификации в Формуле 1: «Ещё один день в мире Формулы 1 и моя первая квалификация. Результат меня не устроил, но это был опыт, из которого нужно извлечь уроки».

Пилот Alpine признал, что из-за трафика не смог разогреть шины перед быстрым кругом, что отразилось на его результате. Однако Дуэн обещает извлечь пользу из этого опыта и сконцентрироваться на грядущей гонке, чтобы помочь команде удержать шестое место в Кубке конструкторов.

Источник

Пьер Гасли (69)Джек Дуэн (10)Alpine F1 Team (132)

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