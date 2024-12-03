Благодарность Джека Дуэна направлена Эстебану

Вчера в команде Alpine подтвердили информацию о том, что Джек Дуэн сделает свой дебют на Гран При Абу-Даби. Он пришёл на замену Эстебану Окона. Сам гонщик опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил благодарность Окона за поддержку и помощь в подготовке к гонке.

«Я рад начать свой первый Гран При в Абу-Даби в этот уик-энд. Хотел бы поблагодарить команду Alpine за доверие и возможность, которую они мне предоставили», - написал Джек Дуэн.

Также он выразил благодарность Эстебану за многое, что тот ему научил за последние два года. Он отметил, что Окон помог ему в учебе и развитии в мире Формулы 1, пожелав ему успехов в будущем.

«Сейчас я нацелен исключительно на предстоящую неделю и работу с Пьером, чтобы помочь команде достичь поставленных целей», - добавил гонщик.

По итогам сезона команда Alpine занимает шестое место в общем зачёте. У неё на счету на пять очков больше, чем у Haas, и на тринадцать больше, чем у RB.