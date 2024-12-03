Главная Новости Alpine F1 Team Благодарность Джека Дуэна направлена Эстебану
Новости

Благодарность Джека Дуэна направлена Эстебану

Вчера в команде Alpine подтвердили информацию о том, что Джек Дуэн сделает свой дебют на Гран При Абу-Даби. Он пришёл на замену Эстебану Окона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.12.2024, 14:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Вчера в команде Alpine подтвердили информацию о том, что Джек Дуэн сделает свой дебют на Гран При Абу-Даби. Он пришёл на замену Эстебану Окона. Сам гонщик опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил благодарность Окона за поддержку и помощь в подготовке к гонке.

«Я рад начать свой первый Гран При в Абу-Даби в этот уик-энд. Хотел бы поблагодарить команду Alpine за доверие и возможность, которую они мне предоставили», - написал Джек Дуэн.

Также он выразил благодарность Эстебану за многое, что тот ему научил за последние два года. Он отметил, что Окон помог ему в учебе и развитии в мире Формулы 1, пожелав ему успехов в будущем.

«Сейчас я нацелен исключительно на предстоящую неделю и работу с Пьером, чтобы помочь команде достичь поставленных целей», - добавил гонщик.

По итогам сезона команда Alpine занимает шестое место в общем зачёте. У неё на счету на пять очков больше, чем у Haas, и на тринадцать больше, чем у RB.

Источник

Джек Дуэн (8)Alpine F1 Team (130)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация