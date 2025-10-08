Haas может стать новой командой для Джека Дуэна

Резервный пилот команды Alpine Джек Дуэн рассматривает возможность продолжения карьеры в Формуле 1 в составе Haas в следующем сезоне. По данным источников, шансы австралийского гонщика вернуться в основной состав Alpine уменьшаются, и сейчас он совместно со своей командой ищет альтернативные пути для сохранения места в чемпионате.

Как сообщил журналист Крис Медланд, известный своими связями в паддоке, в Сингапуре отец гонщика, Мик Дуэн, провёл переговоры с руководителем Haas Айо Комацу. Обсуждается возможность подписания Дуэна в качестве резервного пилота, поскольку контракты Эстебана Окона и Оливера Бермана с Haas действуют до 2026 года.

В то же время, текущая ситуация с Оливером Берманом может повлиять на состав команды: гонщик уже получил 10 штрафных баллов и рискует быть дисквалифицированным на одну гонку. В случае отстранения Бермана, Haas потребуется замена, и Джек Дуэн, имеющий за плечами шесть стартов в этом сезоне, может занять его место.

Крис Медланд в подкасте Pit Pass F1 отметил: «Имя Джека Дуэна связывают с потенциальным переходом в Haas». По его информации, Дуэн рассматривает возможность подписания контракта с Toyota, что позволит ему принять участие в чемпионате японской Super Formula для поддержания гоночной формы. После этапа в Майами он не участвовал в заездах Формулы 1.

Соглашение с Toyota даст ему шанс не только стать резервным пилотом Haas, но и принимать участие в тестах на предыдущих болидах команды. Если возникнет необходимость в замене основного гонщика, Джек Дуэн сможет усилить состав Haas.

Медланд также отметил, что во время гоночного уик-энда в Сингапуре Мик Дуэн неоднократно обсуждал возможное сотрудничество с руководством Haas. По его мнению, команда Джека активно ищет новые варианты, так как вероятность возвращения в Alpine до конца сезона невелика. Особенно если Франко Колапинто продолжит выступать стабильно.

В ближайшее время ожидается, что Франко Колапинто доработает сезон в составе Alpine. Судьба второго места за рулём этой команды остаётся неопределённой, однако, как считают эксперты, сам Дуэн не рассчитывает на возвращение в Alpine и потому рассматривает иные возможности для продолжения карьеры в Формуле 1.