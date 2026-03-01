Джанкарло Минарди: «Может случиться всё что угодно»

Бывший владелец собственной команды Джанкарло Минарди поделился своими ожиданиями относительно грядущего сезона Формулы 1 2026 года в авторской колонке на официальном сайте.

По мнению Минарди, новый сезон привлекает внимание болельщиков и специалистов большим количеством неизвестных и определённой долей неопределённости. Он убеждён, что ключевым фактором на старте чемпионата станет именно надёжность техники. Минарди отмечает, что те команды, которые смогут обеспечить стабильную работу своих болидов в первых гонках, получат серьёзное преимущество на протяжении всего сезона. Особое значение, по его словам, будет иметь эффективная силовая установка, а различия в мощности между разными типами топлива могут оказаться довольно существенными.

Говоря о недавних тестах в Барселоне и Бахрейне, Джанкарло Минарди отметил, что они прошли спокойнее, чем ожидалось. Однако экс-владелец команды подчеркнул, что невозможно оценить реальное положение дел, не зная, на какие задачи были нацелены коллективы. По словам Минарди, объективную картину можно будет увидеть только после Гран При Австралии.

Он также обратил внимание на то, что инженеры команд, как и предполагалось после серьёзных изменений в регламенте, выбрали абсолютно различные технические решения. Минарди подчеркнул: только время покажет, какое из них окажется лучшим. По его словам, баланс сил, сложившийся в прошлом году, может быть полностью нарушен, и в новом сезоне возможны самые неожиданные сценарии.

Кроме технических аспектов, Джанкарло Минарди считает важным учитывать и человеческий фактор. Пилотам предстоит адаптировать свой стиль вождения к новым условиям, что может привести к ошибкам. По мнению Минарди, даже зрителям потребуется время, чтобы привыкнуть к переменам и научиться разбираться в новых сценариях. При этом он рекомендует не спешить с выводами и проявить терпение перед тем, как делать окончательные оценки происходящего.