Гонщики McLaren присоединились к молодёжной программе: деталинеют сценарий, вступите в цитату.

В команде McLaren были представлены новые имена двух гонщиков, которые присоединились к молодежной программе. В числе избранных - Алекс Дюнн и Мартинус Стенсхорн, уже известные по своим выступлениям в Формуле 3. Британская гоночная команда обещает помочь им в дальнейшем развитии карьеры.

Алекс Дюнн: "Я горжусь возможностью стать частью молодежной программы от McLaren, и с нетерпением жду старта совместной работы. Уверен, что команда окажет мне всю необходимую поддержку для развития моих навыков и дальнейшего успеха в мире автоспорта.

Я выражаю благодарность Заку Брауну и Стефани Карлин за веру в меня, и с нетерпением ожидаю встречи со всем коллективом в штаб-квартире в Уокинге".

Мартинус Стенсхорн: "Мне чрезвычайно приятно присоединиться к молодежной программе McLaren. Это для меня почет стать частью этого гоночного семейства. У команды огромный опыт в развитии молодых талантов, и я не могу дождаться начала обучения и возможности поучиться у лучших.

Я хочу поблагодарить Зака, Стефани и всю команду за доверие. Не могу дождаться, чтобы приступить к совместной работе".

После проведения двух этапов в текущем сезоне Формулы 3, Мартинус Стенсхорн набрал десять очков, в то время как Алекс Дюнн заработал шесть баллов. На данный момент они занимают тринадцатое и семнадцатое места соответственно в личном зачете.