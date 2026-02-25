Главная Новости McLaren Два гонщика сообщили о расставании с подругами накануне сезона
Два гонщика сообщили о расставании с подругами накануне сезона

Перед стартом сезона Формулы 1 Кими Антонелли и Ландо Норрис сообщили о расставании с подругами. Подробности личной жизни гонщиков.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.02.2026, 15:31·2 мин
Фото: F1news.ru

В преддверии нового сезона Формулы 1 стало известно о расставании сразу двух гонщиков с их возлюбленными.

Элишка Бабичкова, бывшая картингистка из Чехии, поделилась в социальных сетях информацией о завершении своих отношений с Кими Антонелли. По словам Бабичковой, инициатором разрыва стала она сама, а причиной послужили различия во взглядах на будущее и ценностях. Девушка уточнила, что решила рассказать об этом открыто, чтобы избежать слухов и спекуляций в прессе.

«Да, мы расстались, – сообщила Элишка, отношения с Кими длились с 2023 года. – Я прекратила отношения, поскольку почувствовала, что наши представления о жизни и будущем перестали совпадать. К тому же к концу отношений наши ценности существенно разошлись, потому мы приняли решение расстаться. Всё прошло спокойно, без драмы», – отметила Бабичкова.

Также без пары новый сезон начинает действующий чемпион мира Ландо Норрис. Представитель команды McLaren с 2023 года встречался с португальской моделью Маги Корсейру. Пара вместе отмечала чемпионский титул Ландо в Абу-Даби, однако теперь их отношения завершены.

Во время предсезонных тестов в Бахрейне камеры зафиксировали разговор Карлоса Сайнса с Норрисом. Несмотря на неидеальное качество записи, можно было расслышать, что Сайнс поинтересовался у бывшего коллеги по команде, как у него дела с Маги. На это Ландо ответил: «Нет, я теперь одинокий мужчина».

Стоит отметить, что ни Ландо Норрис, ни Маги Корсейру официальных комментариев по поводу их расставания пока не давали.

