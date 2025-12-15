Две новые модели «Москвича»: сможет ли выпуск M70 и M90 повлиять на будущее бренда

В Набережных Челнах состоялось заседание совета директоров «КАМАЗа», в ходе которого были представлены как уже серийные автомобили «Москвич 3» и «Москвич 8», так и перспективные модели, получившие обозначения M70 и M90. Особый интерес вызвал флагманский M90 — семиместный кроссовер с полным приводом, адаптированный под специфику российских дорог и нацеленный на конкуренцию с лидерами своего сегмента.

Причиной расширения модельного ряда стали результаты продаж: за одиннадцать месяцев 2025 года реализация автомобилей марки «Москвич» снизилась на 29%, составив 14,2 тысячи экземпляров. Основной вклад в продажи по-прежнему обеспечивает модель «Москвич 3». Несмотря на амбициозные планы по продаже 35–40 тысяч машин в 2025 году, за 2024 год удалось реализовать чуть более 23 тысяч автомобилей. Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин неоднократно отмечал, что выход на безубыточный уровень возможен только при годовом выпуске не менее 40 тысяч единиц.

В технологической части компания меняет курс: если изначально сотрудничество велось с концерном JAC, то к осени 2025 года появились сведения о переговорах с корпорацией SAIC. По имеющейся информации, кроссовер M70 будет создан на платформе второго поколения MG HS от SAIC. Для этой модели предусмотрены варианты с турбированными двигателями объёмом 1,5 литра (172 л.с.) и 2,0 литра (231 л.с.). Кроме того, рассматривается возможность локализации семиместного M90 на базе SAIC MG RX9/QS, для которого в России планируется использовать двухлитровый мотор мощностью 208 л.с.

Расширение продуктовой линейки рассматривается как стратегический шаг для увеличения рыночной доли и достижения рентабельности. M90 предназначен для семейных покупателей, а M70 рассчитан на средний сегмент SUV. В то же время, эксперты отмечают, что на успех новых моделей повлияют не только технические параметры, но и организационные вопросы: поставки автомобилей в дилерские центры ожидаются не ранее 2026 года. Переход к сотрудничеству с SAIC может обеспечить более высокий уровень технологий и способствовать росту конкурентоспособности бренда.

Таким образом, «Москвич» делает акцент на обновлении ассортимента и выборе нового технологического партнёра в стремлении стабилизировать продажи. Смогут ли M70 и M90 стать для марки настоящими прорывами, покажет время. Очевидно одно: для успеха бренду необходимы не просто новые автомобили, а модели, способные стать лидерами рынка.

Ранее сообщалось, что «Москвич-5» появился у дилеров ещё до официального анонса, а стартовая стоимость модели составляет 2 миллиона рублей.

Источник: auto.mail.ru