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Двое гонщиков Williams вошли в топ-10 pre-qualifying

Вчера в Баку, впервые с Гран При США 2023 года, гонщики команды Williams показали отличные результаты, заработав очки в общем зачёте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.09.2024, 19:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Алекс Элбон финишировал на седьмой позиции и отметил: «Мы понимаем, насколько сложно достичь даже девятого или десятого места в гонке, а седьмое и восьмое места – это настоящий успех. Наше превосходство над Alpine в Кубке конструкторов – это то, к чему мы стремились к концу сезона».

«Это был ещё один уик-энд, когда мы смогли составить конкуренцию по скорости Aston Martin и заработать очки. Наша производительность оказалась выше ожиданий, и нам приятно быть в центре борьбы. Ждём следующей недели, чтобы увидеть, как всё сложится, но в этот уик-энд мы были на высоте».

Франко Колапинто финишировал восьмым местом и поделился своими впечатлениями: «Безумно рад заработать свои первые очки в Формуле 1. Горжусь нашей командой и этим достижением, которое стало возможным благодаря слаженному и упорному труду всех».

«Завершив гонку седьмым и восьмым в паре с Алексом, мы поднялись на восьмое место в общем зачёте Кубка конструкторов – это отличный стимул для всех в команде. С нетерпением жду следующего уик-энда, чтобы впервые принять участие в Гран При Сингапура».

Источник

Williams (107)Александер Элбон (63)Гонка (145)Франко Колапинто (6)

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