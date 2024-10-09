Цены на два кроссовера Exeed в России увеличились на сотни тысяч рублей. Сколько они стоят сейчас?

В России стоимость двух кроссоверов Exeed значительно выросла. Об этом сообщается со ссылкой на информацию, полученную в ходе анализа прайс-листов китайского бренда. Речь идет о моделях LX и RX, цены на которые изменились вверх.

Компактный кроссовер Exeed LX стал дороже: три комплектации Premium, Prestige AWD и Premium AWD подорожали на 295 тыс. рублей, 345 тыс. рублей и 345 тыс. рублей соответственно. Только версия Business осталась без изменений в цене.

Базовая версия Business комплектации LX оснащена 1,5-литровым 147-сильным турбомотором и вариатором. В остальных комплектациях используется 150-сильный 1,6-литровый двигатель.

Купеобразный кроссовер Exeed RX пока не подорожал, но начальная комплектация Prestige исчезла из ассортимента. Вместо Prestige в наличии теперь версия Platinum, дороже на 300 тыс. рублей.

Версия Platinum Exeed RX отличается наружной подсветкой, динамической световой анимацией, а также другими характеристиками. У "базовых" версий RX не было некоторых систем предупреждения о безопасности, которые есть в Platinum.

Двигатель Exeed RX - 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с. При этом существует выбор между семиступенчатым "роботом" или восьмиступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

В начале октября Exeed уже повышал цены на несколько своих кроссоверов - TXL, RX и VX. Изменения коснулись всех комплектаций моделей, в результате стоимость некоторых версий увеличилась на 50-60 тыс. рублей или 0,8-1,5%.