Дуэн трижды попадал в аварии за три дня тестовых заездов в Японии

На автодроме в Сузуке на этой неделе состоялись официальные тестовые заезды японской серии Super Formula. Как стало известно ранее, Калле Рованпера был вынужден завершить участие практически сразу после начала тестов.

Однако не только финский гонщик столкнулся с трудностями. Джек Дуэн, представляющий Австралию и стремящийся проявить себя в Super Formula, также оказался в центре внимания, но по иной причине. За три дня тестов пилот команды Kondo Racing трижды вылетал с трассы в повороте Degner, и каждый раз его болид получал повреждения после столкновения с отбойниками.

Вместе с Дуэном на тестах выступал Люк Браунинг, ранее завершивший свою карьеру в Формуле 2 и теперь нацелившийся на выступления в Super Formula. Британский гонщик провёл все сессии без происшествий, также сотрудничая с командой Kondo Racing.

Несмотря на то, что у Джека Дуэна сохраняются обязательства перед Alpine F1 и по контракту ему не разрешено общаться с журналистами на мероприятии в Сузуке, представитель Kondo Racing после окончания тестов дал свою оценку работе австралийца, не высказывая критики.

«Оба гонщика, Люк и Джек, отработали очень неплохо, – приводит его слова Autosport. – Просто так случилось, что у Джека было несколько аварий, однако у этого гонщика большой потенциал. Пилотировать на трассе в Сузуке в это время года очень сложно, и я думаю, что он сможет адаптироваться, чтобы избежать повторения инцидентов в следующий раз».

В пятницу утром Дуэн вновь разбил свой автомобиль, совершив третий заезд в отбойник. Несмотря на повреждения, механики Kondo Racing оперативно восстановили машину, и Джек смог вернуться на трассу во второй сессии дня. Представитель команды отметил, что не хотел бы, чтобы гонщик наблюдал за тестами со стороны, и поэтому коллектив приложил все усилия для своевременного ремонта.

Лучшее время тестов показал Уго Угочукву, ранее входивший в молодёжную программу McLaren и пилотировавший болид команды TOM’S. Дуэн по итогам последней сессии уступил лидеру менее полутора секунд и занял 26-ю позицию. Люк Браунинг завершил день на пятом месте в протоколе.

В планах команды Kondo Racing рассмотреть сотрудничество с Джеком Дуэном и Люком Браунингом на сезон 2026 года, однако официального подтверждения этой информации пока нет.