DS 4 готовится заменить себя на DS No4 в этом году

Несколько недель назад DS представила свой новый флагман No8 EV, что позволило нам получить более ясное представление о амбициях премиального французского бренда. Мы задались вопросом, каковы будут последствия для остальной линейки, и теперь у нас есть намек, благодаря свежим шпионским снимкам DS No4.

Хотя это выглядит как замаскированная версия текущего DS 4, этот обновленный в середине жизни планируется представить под новым именем No4 для кроссовера DS премиум-класса в соответствии с No8. Эта стратегия наименования будет распространяться не только на No8 и No4 в ближайшем будущем, но и на DS 7, который станет No7, и DS 3, который претерпит редизайн и станет No3.

Из этих изображений ясно, что No4 сохранит ту же переднюю часть, что и у исходного DS 4, который удобно припаркован рядом с обновленной моделью здесь. Маскировка подразумевает некоторые незначительные изменения для переднего бампера.

Фото: autoexpress

На боковой стороне больше маскировки, так что мы ожидаем увидеть переработку порогов DS 4 для No4. Сзади мы только что можем разглядеть новый дизайн света, но бампер остается неизменным.

No4 снова будет располагаться на платформе EMP2 от Stellantis (которая фактически была разработана группой PSA, прежде чем стала частью Stellantis). Платформа предусматривает электрическую силовую установку, как на Vauxhall Astra Electric и Citroen e-C4, поэтому есть потенциал для варианта электромобиля No4, который почти наверняка получит батарею ёмкостью 54 кВтч и запас хода около 250 миль.

DS 4 предлагался с выбором бензиновых двигателей PureTech, а также в виде подключаемого гибрида и дизеля. Мы не ожидаем, что дизель будет продолжен, и этот тестовый образец No4 имеет обозначение eDCT, что указывает на то, что скорее всего это будет 1,2-литровый бензиновый двигатель PureTech с гибридной силовой установкой.

Мы пока не видели интерьер No4, однако скорее всего он будет в значительной степени повлиян более новым No8. Элементы, такие как дерзкое четырехспицевое рулевое колесо в форме буквы X, подсветка центральной консоли и новая информационно-развлекательная система No8 могут присутствовать, хотя DS, возможно, захочет сохранить новый 16-дюймовый широкоформатный дисплей для своего флагмана No8.

Поскольку это наш первый взгляд на новый No4, полноценный запуск ожидается только летом, когда цена, вероятно, немного увеличится по сравнению с текущим DS 4, который начинается от £33,750.