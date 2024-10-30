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Другович представил несколько вариантов на 2025-й

Резервный гонщик Aston Martin Фелипе Другович поделился планами на предстоящий Гран При Сан-Паулу. По словам Друговича, он прибудет на трассу в роли резервного гонщика команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.10.2024, 15:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Резервный гонщик Aston Martin Фелипе Другович поделился планами на предстоящий Гран При Сан-Паулу. По словам Друговича, он прибудет на трассу в роли резервного гонщика команды. Спортсмен выразил надежду на возможность участвовать в свободных заездах этого сезона.

В интервью местной прессе Фелипе рассказал, что во время предстоящего уик-энда у него запланировано много интервью с журналистами. Он также отметил, что будет следить за выступлениями Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо, а также будет обеспечивать команду обратной связью.

Гонщик выразил свою радость по поводу поездки в Сан-Паулу. Он подчеркнул, что на этом этапе много внимания уделяется как болельщиками, так и представителями прессы. Поддержка фанатов и журналистов играет важную роль в его выступлениях.

Фелипе также упомянул, что у него есть несколько вариантов на следующий сезон, однако на данный момент ничего не подтверждено. Он отметил, что сейчас его основное внимание сосредоточено на сотрудничестве с Aston Martin. Гонщик выразил благодарность команде за теплый прием и отметил, что за время работы с ней он приобрел множество навыков.

Фелипе подчеркнул, что будет продолжать работу на симуляторе команды и выполнять обязанности резервного и тест-пилота. Он подчеркнул, что готов в любой момент занять место за рулем, если такая потребность возникнет.

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