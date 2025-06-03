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Другович готов отказаться от участия в Ле-Мане

Лэнс Стролл перенес операцию, решение о замене на Гран При Канады висит в воздухе. Фелипе Другович готов отказаться от "24 часов Ле-Мана" ради участия в Формуле 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.06.2025, 15:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В связи с переносом операции Лэнса Стролла с участием пилота в Гран При Канады возникли сомнения – остается открытым вопрос его участия в гонке и возможной замены на трассе.

На замену гонщику из команды Aston Martin могут прийти Фелипе Другович и Стоффель Вандорн, но, несмотря на участие в «24 часах Ле-Мана», Другович готов отказаться от участия в этом заезде ради участия в Формуле 1.

В своем выступлении на бразильском телеканале Band Фелипе Другович подчеркнул, что его приоритетом всегда была Формула 1, и он готов присоединиться к команде на Гран При Канады.

«На данный момент решение еще не принято, однако моим приоритетом всегда была Формула 1, и я готов занять место Лэнса, если меня пригласят», - отметил Фелипе Другович.

Фелипе Другович, чемпион Формулы 2 2022 года, уже три года является резервным пилотом Aston Martin, но до этого не принимал участие в гонках, выезжая только на тестовые заезды и тренировки.

Источник

Фелипе Другович (6)Aston Martin (228)

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