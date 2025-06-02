Дром: Новые практичные грузовики от ГАЗ поступают в продажу

Модельный ряд ГАЗ в скором времени пополнится новыми практичными вариантами. В настоящее время модификации "Соболь НН" и "Газель НН" с полным приводом, ранее выпущенные на российский рынок, будут доступны для приобретения в кузове бортового грузовика. Автопроизводитель подготовил различные варианты кузовов - открытый бортовой и кузов с тентом, чтобы соответствовать разным бизнес-задачам будущих владельцев.

Новые модели обладают следующими характеристиками: полноприводная "Соболь НН" оснащена однорядной кабиной, в то время как "Газель НН" выпускается как с однорядной, так и с двухрядной кабиной. Двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил с турбонаддувом ставится в пару с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В полноприводной версии установлен жестко подключаемый полный привод с передачей и блокировкой дифференциала, а клиренс составляет 22 сантиметра.

Новое поколение бортовых автомобилей будет иметь платформы из оцинкованной стали, что поможет избежать проблем с коррозией. Первыми защищенные кузова получат версии 4x4. Компания ГАЗ также не планирует отказываться от сборки алюминиевых кузовов, хотя на них нет большого спроса. Покупатели обычно не стремятся переплачивать за такие модели.

Стоимость полноприводного "Соболя НН" начинается от 3,6 миллионов рублей. Цены на "Газель НН" на данный момент не были оглашены.

Фото: Carsweek.ru

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