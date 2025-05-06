Водители больше всего страдают от «экологических» налогов

Если у водителей оставались сомнения относительно того, где налоги на окружающую среду ударяют сильнее всего, то новые цифры от официального Управления национальной статистики Великобритании ясно показывают, сколько мы выкладываем, чтобы финансировать расходы правительства.

Существеннейший вклад в национальную казну вносят водители, платя акцизы на топливо, то есть налог, который правительство взимает с каждого литра бензина или дизеля, который вы наливаете в бак. В общей сложности в 2024 году эта цифра достигла отметки в 24,6 миллиарда фунтов. Акцизы на топливо являются самым крупным компонентом налогов на энергию с 1997 года, примерно такая же сумма ежегодно собирается благодаря таким схемам, как Налог на изменение климата для энергетических компаний, который увеличивает затраты на домашние электроэнергии - которые, конечно же, также оплачивают многие водители.

Налоги на энергию составляют наибольшую часть доходов, входящих в категорию "налогов на окружающую среду" по данным Управления национальной статистики, но налоги на транспорт также являются значительным компонентом. Опять-таки, здесь больше всего страдают водители: налог на автотранспорт, оплачиваемый домашними хозяйствами и предприятиями Великобритании в виде "налога на дороги", составил 8,2 миллиарда фунтов.

Это означает, что налоги на автотранспорт составляют почти 33 миллиарда фунтов из 54,2 миллиарда, собранных в виде налогов на окружающую среду в 2024 году. Управление национальной статистики характеризует эти налоги как "те, основой для которых является физическая единица, например, литр бензина или пассажирский рейс, которые имеют доказанное негативное воздействие на окружающую среду. Эти налоги должны снизить деятельность, связанную с этими единицами, и, таким образом, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду".