Штрафы за превышение скорости в Европе ждут водителей после соглашения между ЕС и Великобританией

Водители, возвращающиеся в Великобританию из Европы и оставляющие нерасплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, столкнутся с новой закруткой гаек, так как правительство Великобритании намерено ускорить планы по обмену данными о регистрации транспортных средств, которые хранит DVLA, с европейскими властями.

Первый саммит Великобритании и ЕС с момента Brexit в 2020 году состоялся в Лондоне 19 мая, когда премьер-министр сэр Кейр Стармер принял президентов Европейского совета и Европейской комиссии в рамках усилий по "сбросу" отношений после напряженных переговоров по Brexit в 2020 году.

Широкая повестка дня, сосредоточенная на рыболовстве, паспортном контроле и мобильности молодежи, также включала пункт о ускорении сделки по обмену данными о регистрации транспортных средств между европейскими государствами и Великобританией. С момента Brexit не существует официального механизма для полиции европейских стран отслеживать нарушения ПДД, совершенные британцами за рубежом, поскольку им не удавалось передавать штрафы или уведомления о нарушении без доступа к базе данных DVLA с именами и адресами.

Однако то, что некоторые водители могли рассматривать как выгоду Brexit, скорее всего, будет аннулировано в ближайшее время. Согласно докладу после саммита Еврокомиссии, одной из точек согласия с Великобританией было обещание стремиться к "более быстрой и лучшей реализации Соглашения о торговле и сотрудничестве и укреплению их сотрудничества. Это означает, например, завершение работ по настройке обмена данными о регистрации транспортных средств в рамках Соглашения".

С 1 января 2021 года водители Великобритании уже не могут получать штрафы по почте за незначительные нарушения ПДД, совершенные в странах ЕС, согласно документу FAQ по нарушениям ПДД и лицензированию дорожного движения, опубликованному Парламентом. Тем не менее, водители Великобритании могут все еще получать штрафы на месте лично в государствах-членах ЕС.

До выхода Великобритании из ЕС поправка о пересечении границы для нарушений, связанных с дорожной безопасностью, предусматривала возможность для государств-членов запрашивать доступ к данным о транспортных средствах и их зарегистрированных владельцах. Директива ЕС 2015/413 применялась к нарушениям дорожной безопасности, таким как превышение скорости и использование мобильного телефона.