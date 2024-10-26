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Доводы Макларен по инциденту между Норрисом и Ферстаппеном

Спортивные стюарды приняли решение отклонить протест команды McLaren по поводу штрафа, наложенного на гонщика Ландо Норриса после Гран При США в Остине.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.10.2024, 14:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Спортивные стюарды приняли решение отклонить протест команды McLaren по поводу штрафа, наложенного на гонщика Ландо Норриса после Гран При США в Остине. Это решение было подтверждено после проведения слушания с участием представителей обеих команд - McLaren и Red Bull - в рамках Гран При Мексики.

Представители McLaren пытались убедить стюардов в необходимости пересмотра санкции, предоставив новые, ранее неизвестные доказательства. Однако команда представила лишь первоначальное решение стюардов, на которое ссылалась, утверждая, что Норрис был неверно идентифицирован как обгоняющий гонщик во время гонки.

В ходе событий Ландо Норрис пытался обогнать Макса Ферстаппена на трассе, однако в результате их соперничества Ферстаппен вынудил Норриса выехать за пределы трассы, не дав возможности опередить себя на повороте.

Представители McLaren настаивали на том, что Ферстаппен должен считаться обгоняющим гонщиком, так как Норрис уже опередил его на прямой участке до манёвра. Однако спортивные стюарды не признали этот аргумент весомым для пересмотра решения.

После обсуждения доводов сторон, команда McLaren подчеркнула, что в настоящее время нет никаких препятствий для того, чтобы гонщик мог затормозить слишком поздно и вынудить соперника покинуть трассу, лишив его возможности совершить успешный обгон.

Источник

Макс Ферстаппен (136)Ландо Норрис (84)McLaren (197)

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