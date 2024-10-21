Уик-энд выдался успешным для Haas F1 в Остине

В последнем этапе гонок в Остине команда Haas F1 продемонстрировала достойную выступление. В спринте в субботу Кевин Магнуссен смог заработать ценные очки, а в воскресной гонке это удалось достичь Нико Хюлкенбергу.

Нико Хюлкенберг, финишировавший на восьмом месте, поделился своими впечатлениями: «Я очень доволен. На этот раз мы смогли извлечь максимум из наших возможностей, и к концу гонки я даже догнал Переса из Red Bull».

Пилот также отметил, что у него были проблемы с шинами после старта, однако ситуация улучшилась, и он смог умело управлять износом покрышек, что позволило ему достичь хорошего результата.

Кевин Магнуссен, финишировавший на одиннадцатой позиции, выразил разочарование: «Сегодня мы не смогли заработать ни одного очка, хотя у нас были все шансы. Мы рассчитывали проехать гонку с одной остановкой, но не все получилось как планировалось».

Руководитель команды, Айо Комацу, прокомментировал выступление гонщиков: «Результат оказался двоякий, но радует тот факт, что мы смогли заработать очки на восьмом месте благодаря Нико. Он продемонстрировал уверенное управление износом шин и успешно выполненную стратегию с одним пит-стопом».

Однако, по мнению Комацу, ситуация с Кевином была несколько иная. Его стратегия предполагала две остановки, но в концовке гонки возникли проблемы с коммуникацией, что помешало пилоту показать наилучший результат.

В итоге руководитель команды подвел итог: «Считаю, что сегодня у нас была возможность заработать очки обоими машинами. Мы занимаем шестое место в общем зачёте среди конструкторов, и у нас ещё предстоит пять этапов. Наша машина демонстрирует хорошие результаты – мы стремимся к большему».