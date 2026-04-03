В марте Dongfeng возглавил рынок среди зарубежных тяжелых грузовиков

Демид Поршнев
03.04.2026, 15:31·2 мин
В марте 2026 года российский рынок новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV) продемонстрировал снижение продаж. Согласно информации, озвученной экспертами агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» и основанной на данных АО «ППК», за прошедший месяц в стране было реализовано 3 641 единица таких транспортных средств. Это на 7,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером среди марок в сегменте HCV по-прежнему остается российский автопроизводитель KAMAZ. В марте компания реализовала 1 204 грузовых автомобиля. На вторую строчку рейтинга впервые за продолжительное время поднялся китайский бренд Dongfeng, за месяц продавший 317 машин и ставший самым популярным иностранным брендом среди тяжелых грузовиков. В пятерку лидеров также вошли Ural (306 единиц), FAW (275 единиц) и Valdai (271 единица).

Среди иностранных моделей на рынке крупнотоннажных грузовиков особое внимание привлек Dongfeng 4180. В марте эта модель стала самой востребованной среди зарубежных производителей, разойдясь тиражом в 309 экземпляров. Модель SITRAK C7H, которая ранее занимала лидирующую позицию, опустилась на второе место с результатом 254 проданных автомобиля. Тем не менее, в общем зачете по-прежнему лидирует KAMAZ-43118 — на российском рынке было реализовано 325 таких машин.

Анализируя итоги первого квартала 2026 года, эксперты отмечают, что в период с января по март российские дилеры реализовали 8,9 тысячи новых крупнотоннажных грузовых автомобилей. Это на 29,7% ниже уровня продаж за аналогичный период 2025 года.

