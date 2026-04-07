Главная Новости Китайские автомобили Dongfeng Mage теперь доступен для работы в такси в Сибири и на Дальнем Востоке
Новости

Dongfeng Mage теперь доступен для работы в такси в Сибири и на Дальнем Востоке

Кроссоверы Dongfeng Мейдж поступили в такси Сибири и Дальнего Востока: 200 машин начали работу в сервисе аренды автомобилей «Аурус» в Новосибирске.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.04.2026, 15:23·2 мин
Фото: Autostat.ru

Официальный представитель Dongfeng на российском рынке сообщил о начале эксплуатации кроссоверов Мейдж (Mage) в качестве такси в регионах Дальнего Востока и Сибири. По данным пресс-службы китайского автопроизводителя, сервис по аренде автомобилей для такси «Аурус» в Новосибирске пополнил свой парк 200 такими автомобилями.

Ожидается, что новые кроссоверы Dongfeng будут курсировать по ряду городов, среди которых Барнаул, Бийск, Владивосток, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск и Хабаровск.

Стоит напомнить, что городской кроссовер Dongfeng Мейдж (Mage) был представлен на авторынке России летом прошлого года. Модель предлагается в двух вариантах комплектации — Драйв (Emotion) и Прогресс (Progressive). В движение автомобиль приводит бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра с отдачей 197 л.с., который агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag с двойным мокрым сцеплением.

В оформлении интерьера кроссовера производитель использует экокожу с текстурой. Модель оснащена многофункциональным рулевым колесом и современной мультимедийной системой, включающей 6 динамиков. В центре находится сенсорный дисплей диагональю 13,2 дюйма, а цифровая приборная панель — 10,25 дюйма. В числе дополнительных опций — обогрев и автоматическое складывание боковых зеркал, панорамная крыша с люком, а также климатическая система с отдельными воздуховодами для пассажиров второго ряда.

Источник

Китайские автомобили (897)Suv (314)Кроссоверы (296)Dongfeng (60)Такси (54)Dongfeng mage (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация