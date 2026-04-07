Dongfeng Mage теперь доступен для работы в такси в Сибири и на Дальнем Востоке

Официальный представитель Dongfeng на российском рынке сообщил о начале эксплуатации кроссоверов Мейдж (Mage) в качестве такси в регионах Дальнего Востока и Сибири. По данным пресс-службы китайского автопроизводителя, сервис по аренде автомобилей для такси «Аурус» в Новосибирске пополнил свой парк 200 такими автомобилями.

Ожидается, что новые кроссоверы Dongfeng будут курсировать по ряду городов, среди которых Барнаул, Бийск, Владивосток, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск и Хабаровск.

Стоит напомнить, что городской кроссовер Dongfeng Мейдж (Mage) был представлен на авторынке России летом прошлого года. Модель предлагается в двух вариантах комплектации — Драйв (Emotion) и Прогресс (Progressive). В движение автомобиль приводит бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра с отдачей 197 л.с., который агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag с двойным мокрым сцеплением.

В оформлении интерьера кроссовера производитель использует экокожу с текстурой. Модель оснащена многофункциональным рулевым колесом и современной мультимедийной системой, включающей 6 динамиков. В центре находится сенсорный дисплей диагональю 13,2 дюйма, а цифровая приборная панель — 10,25 дюйма. В числе дополнительных опций — обогрев и автоматическое складывание боковых зеркал, панорамная крыша с люком, а также климатическая система с отдельными воздуховодами для пассажиров второго ряда.