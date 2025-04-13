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Дональд Трамп - самый могущественный автолюбитель на планете.

"Trump's Influence on Automotive Industry: Will 25% Tariffs Change the Game for Car Manufacturers Worldwide? The Impact on British Car Makers in the US Market."
РедакцияР
Редакция
13.04.2025, 14:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Не говорили, что не предупреждали, ведь я говорил – несколько месяцев назад, предсказывая, что Дональд 'Разрушитель' Трамп готов стать главным движущим и влиятельным лицом в автомобильном мире.

И вот он появился на свете, провокационно заняв этот занимательный и пугающе влиятельный пост и смело заявляет, что в 2025 году он станет самым могущественным автомобильным гуру на планете. Если не он, то кто?

Несмотря на свои огромные зарплаты, генеральные директора крупнейших европейских и азиатских глобальных автомобильных концернов казались молчаливыми, почти вялыми прошлой зимой, вместо того чтобы противостоять грозящему нашествию тарифов этой весной.

Поскольку эти ребята оставили дверь открытой для Трампа, он объявил им финансовую войну и своим автомобилям – или, по крайней мере, тем, которые не собраны в 'его' Америке. Он сделал это, введя крупные, потенциально разорительные 25-процентные 'тарифы' на все автомобили, не носящие этикетки MIA (Made In America), которые президент США хочет, чтобы они надели.

Но в стороне от глобальных корпораций, меньшие производители также замерли в молчании. Великобритания является лидером мира по производству и поставкам в Америку дорогих автомобилей, выпускаемых в сравнительно небольших количествах. Сделали ли эти небольшие британские фирмы достаточно для предотвращения подтвержденных сейчас 25-процентных тарифов, которые могут сделать их присутствие на прилавках американских магазинов невыгодным? Беспокойство вызывает то, что производство автомобилей в Британии уже уменьшилось примерно вдвое всего за шесть лет. Очевидной проблемой является то, что эти доплаты могут дополнительно сократить количество моделей, производимых здесь. Меньше продукции, сделанной в Британии, означает меньше рабочих мест для британских работников.

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