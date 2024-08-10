Доминикали: Соперничество высочайшего уровня, какого еще не бывало

Компания Liberty Media представила финансовый отчет за второй квартал, в котором сообщила о рекордной прибыли Формулы 1 в размере $871 млн. Это на 20% больше, чем за аналогичный период год назад. Основным фактором увеличения доходов стало проведение на две гонки больше, чем в прошлом ге 2023-м, с апреля по июнь.

По словам исполнительного директора и президента Формулы 1 Стефано Доменикали, призовые выплаты командам также увеличились на 26%, достигнув $344 млн. Он также отметил, что усиление конкуренции в чемпионате положительно сказывается на интересе зрителей к соревнованиям.

Доменикали подчеркнул, что уровень соперничества в этом сезоне Формулы 1 является исключительным, что, несомненно, сделает оставшиеся гонки сезона захватывающими для болельщиков. Он также добавил, что перспективы на 2025 год остаются многообещающими благодаря постоянному увеличению напряженности борьбы.

За первые 14 этапов текущего сезона на гоночных трассах посетили 3,7 млн. зрителей. В Канаде был зафиксирован рекордный посещаемость – 350 000 человек, а в Сильверстоуне был побит прошлогодний рекорд – 480 000 человек. Интерес к гонкам остается высоким, а спрос на билеты на предстоящие события остается значительным.

Стефано Доменикали также заявил, что Формула 1 не планирует увеличивать календарь соревнований, который уже состоит из 24 гонок в этом году. По его словам, компания продолжает получать предложения от потенциальных организаторов, однако приоритетом является обеспечение долгосрочной устойчивости чемпионата.

Высокий спрос на ограниченное количество этапов создает благоприятные условия для промоутеров внедрять новаторские идеи и улучшать качество гонок, которые уже включены в календарь соревнований.