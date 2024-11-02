Надвигающаяся тьма: Проблема в том, что совсем скоро наступит ночь.

Президент и исполнительный директор Формулы 1, Стефано Доменикали, высказался о проблемах на бразильской трассе, отметив, что основная забота заключается не только в уровне осадков, а в плохой видимости из-за быстрого наступления темноты в Сан-Паулу.

Доменикали подчеркнул: "Мы не можем повлиять на погоду. К сожалению, в таких условиях гонять по трассе становится опасным. Проблема в том, что вечером становится совсем темно, и мы должны принять соответствующие меры".

Он также объявил о переносе квалификации на воскресенье, отметив, что Международная автомобильная федерация (FIA) намерена выбрать подходящее время, чтобы разработать подробный план на последующий день.

"Гран При Сан-Паулу - это важное событие в мире автоспорта, и нам нужно предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить безопасные условия для всех сессий", - подчеркнул Доменикали.