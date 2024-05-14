Италия не гарантирует, что оба Гран При будут проведены - Доменикали.

Перед началом Гран При Эмилии-Романьи глава Формулы 1 Стефано Доменикали выразил мнение, что Италия играет важную роль в календаре чемпионата. Однако он не дал гарантий, что обе итальянские гонки в Имоле и Монце будут сохранены в будущем.

По его словам, проблемы с ресурсами промоутеров, а также состоянием автодромов влияют на ситуацию. Доменикали подчеркнул, что страны, не желающие инвестировать и строить долгосрочные планы, могут лишиться права проведения Гран При.

Глава Формулы 1 установил дедлайн до конца года для решения проблем. Он отметил, что ведутся переговоры с правительством и национальным автоклубом ACI относительно будущих гонок в Италии.

Сохранение обеих гонок после 2026 года возможно, но на данный момент это вызывает определенные сложности. По словам Доменикали, необходимо ускорить процесс изменений, касающихся безопасности трасс и услуг для болельщиков.

Появляются запросы на проведение гонок Формулы 1 со всех уголков мира. Растущий интерес к чемпионату наблюдается в Азии, США и Европе после успешной инициативы Мадрида.

Этап в Имоле напоминает о важности исторических событий, таких как трагедии с участием Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера, а также прошлогоднее наводнение. Доменикали считает, что эти события помогли улучшить безопасность и показали способность людей восстанавливаться после бедствий.

Относительно команды Ferrari, болельщики надеются, что новинки на Гран При Имолы помогут гонщикам подойти ближе к лидерам. Соперничество в этом году стало еще более острой. Предвкушая следующий сезон, поклонники ждут теплого приема Льюиса Хэмилтона. В Феррари уже заявили о приходе новых специалистов, ходят интересные слухи, которые требуют дальнейшего подтверждения.