После проведения шести заездов текущего сезона лидерство в индивидуальном зачете прочно удерживает гонщик команды Red Bull Racing - Макс Ферстаппен. Его уверенность на пути к четвёртому титулу чемпиона поражает. Некоторым фанатам автоспорта кажется, что постоянные победы одного участника делают соревнования предсказуемыми, однако топ-менеджер Формулы 1, Стефано Доменикали, призывает не утрачивать интерес к гонкам, утверждая, что в любой момент картина может кардинально измениться.

Руководитель Формулы 1, Стефано Доменикали, делится мнением: «История Формулы 1 насчитывает множество случаев, когда великие гонщики доминировали в течение длительного времени. Они сменяли друг друга, но это нисколько не отталкивало поклонников автоспорта».

«Когда участник выигрывает множество соревнований, нельзя не признать его величие. Следует уважать его достижения и признавать, что в данный момент наивысший рейтинг достиг Макс. Однако, скорее всего, рано или поздно, кто-то обгонит его в борьбе за лидерство».

«Я считаю, что лишь небольшая часть болельщиков находит гонки предсказуемыми. Билеты на трибуны проданы почти во всех уголках мира, а интерес к автоспорту продолжает расти. Даже если кому-то кажется, что гонки становятся скучными, я все же настоятельно рекомендую сохранить интерес к спорту, поскольку в мире Формулы 1 происходит множество увлекательных вещей».

«Конкуренция весьма ожесточенная, и поэтому в любой момент все может кардинально измениться. Моё мнение состоит в том, что тем зрителям, которым кажется скучным, всё равно стоит оставаться с нами».