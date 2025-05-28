Доменикали сделал изменения в трассе Монако

Исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали высказал свою позицию относительно проведения гонки в Монако с двумя обязательными пит-стопами. Пилот Льюис Хэмилтон был единственным, кто смог воспользоваться этой стратегией и улучшить своё положение на две позиции в первой десятке.

Доменикали пояснил: «Мы решили ввести правило двух пит-стопов, учитывая ограниченную ширину трассы и широкие гоночные машины. Это мероприятие позволило привлечь внимание к тактической стороне гонки. Перед стартом многие думали, что все пилоты сделают пит-стоп на первом круге. Однако на практике ситуация сложилась иначе. Я считаю, что наш эксперимент был оправданным, и он вызвал интерес и обсуждения».

Также он поделился планами по внесению изменений в конфигурацию трассы в Монако с целью увеличения интереса к гонкам: «После 75 лет проведения гонок здесь, пора задуматься о модернизации. Мы ведем диалог с муниципалитетом, но это сложный процесс. В любом случае, наслаждаемся потрясающим шоу, которое у нас получилось».

Он отметил: «Никогда ранее гонка в Монако не привлекала столько внимания и зрителей. Все в индустрии Формулы 1 хотят сохранить этот этап в календаре, и это здорово».