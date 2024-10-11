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Будущее Формулы-1: через десять лет - процветание.

Президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали поделился своим видением развития чемпионата в предстоящие 10 лет. В его планах - укрепление спортивной стороны и привлечение новых аудиторий.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.10.2024, 12:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали поделился своим видением развития чемпионата в предстоящие 10 лет. В его планах - укрепление спортивной стороны и привлечение новых аудиторий.

Доменикали высказал мнение, что необходимо активно взаимодействовать как с постоянными поклонниками Формулы 1, так и с теми, кто еще не знаком с этим видом спорта. Он подчеркнул важность адаптации к изменяющимся средствам коммуникации и создания новых возможностей для общественного развития.

Президент отметил, что Формула 1 уже сейчас активно развивает технологические возможности, проводит экологические программы и стремится к вовлечению большего числа людей в свою деятельность.

Он подчеркнул важность сохранения спортивного аспекта, избегая доминирования отдельных команд или гонщиков. Доменикали также упомянул успешное развитие в США, где количество гонок увеличилось, привлекая все больше внимания.

В целях укрепления позиций на глобальном рынке развлечений, президент выдвинул идею сделать Формулу 1 максимально инклюзивной и привлекательной для аудитории со всего мира.

Стефано Доменикали подчеркнул важность уважительной борьбы гонщиков на трассе и выразил надежду, что Формула 1 станет образцом для мира, демонстрируя высокий профессионализм и уникальный опыт для всех заинтересованных сторон.

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Стефано Доменикали (10)

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