Стефано Доменикали: «Алонсо и Хэмилтон — гиганты в нашем спорте»

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали не ожидает, что известные пилоты Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо завершат свои выступления по итогам текущего сезона.

По словам Стефано Доменикали, оба пилота остаются ключевыми фигурами в Формуле 1 и полностью сосредоточены на своих задачах в грядущем сезоне. Он отметил, что перед Хэмилтоном и Алонсо стоят разные цели, а также открываются новые перспективы в их карьере.

Доменикали выразил сомнения относительно скорого ухода спортсменов, подчеркнув их бойцовский характер. Он напомнил, что оба гонщика неоднократно доказывали свою готовность сражаться до самого конца, если располагают конкурентоспособной машиной и поддержкой сильной команды.

Руководитель Формулы 1 также отметил, что присутствие Хэмилтона и Алонсо продолжает играть значимую роль для спорта, и выразил надежду, что они останутся в чемпионате как можно дольше.

Кроме того, Доменикали обратил внимание на приток молодых талантов: за последний год в Формулу 1 пришли сразу пять новых пилотов. Он добавил, что вместе с молодыми гонщиками меняется и аудитория соревнований, и наблюдать за этой эволюцией становится всё интереснее.