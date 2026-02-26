В 2025 году на физических лиц пришлось 42% импорта новых автомобилей

В 2025 году в Россию было ввезено 890 тысяч легковых автомобилей, такую статистику представил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2025. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы».

Поступление новых легковых машин составило 396,2 тысячи единиц. Этот показатель на 57% ниже результатов 2024 года. При этом импорт новых авто физическими лицами достиг доли 42% — это 167,9 тысячи автомобилей, что на 2,3% меньше относительно предыдущего года. Для сравнения, ранее этот показатель был значительно ниже: в 2023 году он равнялся 21%, а в 2024 году – 19%.

Лидером среди производителей новых легковых машин, ввезённых на российский рынок в течение года, стал китайский бренд Geely. Бестселлером среди моделей оказался кроссовер Geely Monjaro.

Импорт автомобилей с пробегом по итогам 2025 года составил 493,8 тысячи единиц, что демонстрирует рост на 25% в сравнении с 2024 годом. В этом сегменте наибольшей популярностью пользовались автомобили марки Toyota. Наибольшим спросом среди моделей пользовалась Toyota Corolla.

Фото: АВТОСТАТ