Dodge возвращает Stealth... в виде внедорожника

Dodge, по сообщениям, воскрешает легендарное имя Stealth. Компания планирует использовать его для нового внедорожника. Предполагается, что новый Stealth заменит модель Durango в линейке Dodge.

После приобретения компанией Stellantis множества брендов, включая Dodge, заметно перестраивают свои линейки. В прошлом году автопроизводитель прекратил производство Charger и Challenger в преддверии запуска нового поколения Charger, и теперь пришла очередь внедорожников. По новому отчету, компания решает вернуться к своему прошлому, чтобы возродить имя Stealth, однако уже для внедорожника, а не спортивного автомобиля.

Вице-президент по глобальному прогнозированию в AutoForecast Solutions Сэм Фиорани сообщил журналу Automotive News Canada, что новый Stealth эффективно заменит Durango через несколько лет. Dodge планирует продолжать выпуск Durango до середины 2027 года, после запуска нового Stealth в начале того же года.

По словам Фиорани, Dodge предположительно будет производить новую модель на заводе в Уиндзоре, Онтарио, несмотря на то, что Durango в настоящее время производится на заводе Detroit Assembly Complex. Следующее поколение Durango было отменено, и пока неясно, что его заменит. Согласно сообщению Automotive News, профсоюз United Auto Workers обвинил Stellantis в попытке перенести производство Durango из Соединенных Штатов.

Последний раз бренд использовал название Stealth в начале 1990-х на практике копии купе Mitsubishi 3000GT. Dodge продавал его с 1990 по 1996 год, причем базовая модель с 3,0-литровым V-6 развивала 164 лошадиные силы, в то время как версия с турбонаддувом выдавала 300 л.с. Если Dodge хочет сохранить свои спортивные корни, новый Stealth - это отличное начало (если у него будет достаточно мощности).

Генеральный директор Dodge Мэтт МакАлер не стал обсуждать будущие продукты во время интервью в прошлом месяце, и этого от него и не ожидали. Он отметил, что будущие модели должны быть "в стиле Dodge" и "выделяться на фоне однообразия". Новый Stealth с обилием мощности станет правильным шагом в этом направлении.

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