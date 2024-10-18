Dodge выпускает еще один абсурдно дорогой Durango Hellcat

Точно так же, как Hammerhead, запущенный в прошлом месяце, Brass Monkey стоит огромных $113,720 до платы за доставку. Эти две версии предлагаются наряду с Silver Bullet за $113,325. Да, есть три специальных варианта Durango Hellcat.

Супер-SUV пытается выделиться красной оксидной краской в сочетании с матово-черным капотом и 20-дюймовыми литыми дисками Brass Monkey. Dodge разнообразил Durango Hellcat черными выхлопными трубами и темными суппортами для шестипоршневых тормозов Brembo. Внутри сиденья обтянуты кожей Sepia Laguna с серебристо-сепийной отстрочкой и вышитыми логотипами SRT Hellcat на спинках сидений.

В попытке оправдать шестизначный ценник, Dodge предоставил Durango SRT Hellcat Brass Monkey обшивку потолка из замши и отделку из карбона. Кроме того, в новом специальном издании есть «премиальная» обшивка приборной панели, а также руль, обтянутый кожей и замшей.

Учитывая ошеломляющую цену, неудивительно, что этот массивный, но постаревший SUV полон оборудования. Здесь есть все, начиная от люка и переключателей скоростей, заканчивая 19-дюймовой аудиосистемой Harman Kardon и семью режимами вождения. Адаптивный круиз-контроль включен, так же как и центральная консоль во втором ряду с подлокотником.

Под капотом ничего не изменилось, флагман Durango все еще оснащен Hemi Hellcat V-8. Это 6,2-литровый монстр с наддувом, развивающий 710 лошадиных сил и 645 фунт-футов крутящего момента, разгоняется до 60 миль в час за три с половиной секунды. Спринт на четверть мили занимает 11,5 секунды, а максимальная скорость составляет 180 миль в час.

Если верить последним данным, Durango еще не готов на пенсию. По информации Automotive News Canada, последнее автомобиль не будет собран до середины 2027 года. Когда Durango уйдет, его место в линейке, предположительно, займет возрождение модели Stealth в формате SUV.

Если Durango продержится до 2027 года, ему будет 17 лет. Еще один древний продукт Stellantis, плохо продающийся Fiat Panda, также уйдет в 2027 году после 16 лет продаж.