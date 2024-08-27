Генеральный директор компании Dodge: электрокар Charger Daytona - это "лучший и быстрый" масл-кар.

Прогуливаясь по местному дилеру Dodge, вы, вероятно, заметите несколько оставшихся Charger и Challenger на парковке. Производство может и закончилось для этой пары в прошлом декабре, но избыток оставшегося товара — это не случайность. Автопроизводитель сотрудничал со своими дилерами, чтобы убедиться, что у них все еще есть продукция в наличии во время подготовки к запуску нового поколения Charger.

По планам бренда, на момент начала поступления в продажу Charger Daytona EV 2024 года позднее в этом году, на лотах будет менее 2 000 Charger и Challenger, сообщил новый генеральный директор бренда Dodge Мэтт Макэлар, который беседовал с Motor1 в начале текущего месяца, но ассортимент останется ограниченным на протяжении ближайшего будущего.

Фото: Motor1.com Dodge

Dodge начнет производство купе новых электрических моделей Charger Daytona R/T и Scat Pack в этом летом, решение о котором было принято задолго до его назначения главой компании 1 июня. Несколько лет назад автопроизводители полностью сосредоточились на своих планах по электрификации, установив амбициозные сроки для перехода своих линеек на электропитание, включая Stellantis.

"Мы делаем все возможное," — сказал Макэлар. "Хотя я рад, что это электромобиль, мы не будем продвигать его как новый электромобиль." Он сказал, что Dodge не ставил целью создать автомобиль с лучшим аэродинамическим коэффициентом или лучшим запасом хода. "Мы стремились создать лучший маслкар."

Charger Daytona Scat Pack с стандартным пакетом Stage 2 выйдет на рынок с максимальной мощностью 670 лошадиных сил, крутящим моментом 627 фунт-футов, полным приводом и стартовой ценой $75 185. Самая быстрая версия разгонится до 60 миль в час за 3,3 секунды и проедет четверть мили за 11,5 секунды. Dodge уже намекнул, что появится еще более мощный вариант Banshee, но готовы ли истинные поклонники SRT перейти от бензина к электронам?

"Некоторые да. Некоторые нет," — признал Макэлар, добавив, что клиенты не становятся сторонниками электромобилей за одну ночь.

Тем не менее, он сказал, что вдохновлен тем, что у Dodge "самая молодая демография в основной индустрии, и у них самая высокая склонность к принятию электричества," что может быть верно, но бренд два десятилетия вырабатывал аудиторию, которая все больше питалась мощными V-8 Hemi двигателями. Это постоянное питание V-8 создало определенные ожидания у клиентов Dodge, ожидания, которые киловатты и электрические моторы могут не оправдать.

Платформа STLA Large, на которой строится новый Charger, прибыльна с электрическими силовыми установками и достаточно гибка для удовлетворения потребностей потребителя. В то время как Dodge запускает электрический двухдверный автомобиль первым, за которым последует четырехдверный Daytona в начале следующего года, также будет доступна версия с ДВС под названием Charger Sixpack.

Он займет нижнее положение в линейке нового Charger, но поклонники Dodge, любящие двигатели внутреннего сгорания, должны будут подождать, чтобы купить его.

Производство начнется во второй половине 2025 года, оставив Charger Daytona на попечении как премиального предложения в уменьшающейся линейке Dodge до следующего года. Charger Daytona R/T дешевле, стоимостью $61 950, практически на $30 000 больше, чем у уходящих с рынка Charger и Challenger с V-6.

Hornet 2024 года стоит от $32 995, а Durango — $42 265, что дает Макэлару много места для "продуктов массовой производительности", которые, по его мнению, должны поддерживать будущую линейку Dodge. Он также хочет продолжать продвигать SRT как главный бренд. Приведение продуктов на рынок без элемента SRT или ультрасовременного исполнения "не соответствует нашим планам по дальнейшему развитию как производителя производительных автомобилей Америки," — сказал он.

"Это должны быть правильные названия, выполненные в стиле Dodge, которые выделяются на фоне единобразия," — сказал Макэлар, не уточнив ничего о предстоящих продуктах. Это большая задача, когда мощность становится доступной по низкой цене благодаря батарейно-электрическим силовым установкам.

Фото: Motor1.com

Dodge надеется, что такие функции, как его Fratzonic Chambered Exhaust, помогут отличить электрический Charger от других электромобилей на батарейной энергии, но нам придется подождать, чтобы увидеть, как потребители отреагируют, когда он появится в продаже. Были высказаны критические замечания в онлайне о переходе Dodge на электрические силовые установки, и общее мнение потребителей к электромобилям начинает ослабевать, особенно в Америке.

Charger Daytona EV — это "новый, лучший, быстрый" маслкар, по словам Макэлара, но Dodge придется работать над убеждением своих поклонников следовать за ним в новую эпоху. Это может отчуждать аудиторию, которую бренд так усердно вырастил, и дебаты о направлении Dodge продолжатся до тех пор, пока новый Charger не выйдет на дорогу и клиенты не смогут оценить его на собственном опыте.

"Если бы не было дебатов, если бы не было беспокойства, я был бы более обеспокоен," — сказал Макэлар.