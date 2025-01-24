До России добрался «воскрешенный» маслкар Dodge - новый дизайн, практичность и эмоции

На платформе Авто.ру разместили объявление о продаже нового электромобиля Dodge Charger Daytona по цене впечатляющих 17 342 115 рублей. Автомобиль начал собираться на конвейере в конце прошлого года, а цены были обнародованы производителем в конце лета.

Представители российского рынка предлагают привезти в страну модель Dodge Charger Daytona в комплектации Scat Pack. Этот электромобиль оснащен двумя электромоторами, общая мощность которых достигает 670 л.с. и 850 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, а запас хода автомобиля при полной зарядке составляет более 400 километров благодаря батарее емкостью 100,5 кВт·ч.

Планируется, что автомобиль будет доставлен в Россию за четыре месяца. Новинка оснащена адаптивной подвеской, тормозами Brembo, 20-дюймовыми колесами, мультимедийной системой с 12,3-дюймовым дисплеем, навигацией, двухзонным климат-контролем, подогревом руля и другими опциями. Для купе доступны несколько спортивных режимов, включая трековый, дрэг-рейсинг и дрифтинг.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее на портале сообщалось о возвращении культового Dodge Stealth на рынок в виде внедорожника.