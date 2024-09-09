Обновленный бюджетный седан достиг России

Российские дилеры радуют клиентов доступными вариантами седанов Suzuki Ciaz - это обновленная версия уже популярной модели. Цена на новинку составляет 2,6 миллиона рублей.

Седан в комплектации Alpha оснащен 1,5-литровым 105-сильным бензиновым двигателем, который работает в паре с автоматической коробкой передач и передним приводом.

Ранее на российском рынке продавался предыдущий вариант седана. После рестайлинга автомобиль претерпел незначительные изменения во внешнем дизайне и получил улучшения в салоне.

Среди доступных опций для покупателей: антиблокировочная система тормозов (ABS), противотуманные фары, дневные ходовые огни (ДХО), светодиодные фары, легкосплавные диски диаметром 16 дюймов, мультимедийная система, навигация, кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

Ранее эксперты высоко оценили Suzuki Ertiga, называя ее идеальной альтернативой Lada Largus.