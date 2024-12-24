Новый кроссовер Toyota с мотором мощностью 171 лошадиная сила и вариатором поступил в продажу у дилеров России.

Российские автосалоны предлагают к приобретению кроссоверы Toyota Frontlander 2024 по цене в 3,4 млн рублей. Эта сумма соответствует стоимости комплектации Elite.

Согласно перечню доступных опций для данной версии, покупатели получат виртуальную приборку, современную мультимедиа систему, кондиционер, датчик света и другие возможности. Однако, важно отметить, что отсутствует опция подогрева передних кресел. В отличие от российских моделей, китайским автомобилям, поставляемым параллельным импортом, зачастую не хватает подобных теплых функций. В Китае спрос на них невелик, и поэтому они устанавливаются как дополнительные опции по желанию клиента.

Toyota Frontlander китайской сборки собирается на конвейере совместного предприятия Toyota и GAC.

В сравнении, летом нынешнего года стоимость таких кроссоверов была значительно ниже - от 2,6 миллиона. Тогда покупателям предлагался вариант Premium с отделкой салона экокожей и датчиками усталости водителя.

Фото: Carsweek.ru

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