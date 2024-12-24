Главная Новости Кроссовер Новый кроссовер Toyota с мотором мощностью 171 лошадиная сила и вариатором поступил в продажу у дилеров России.
Новости

Новый кроссовер Toyota с мотором мощностью 171 лошадиная сила и вариатором поступил в продажу у дилеров России.

Российские автосалоны продают новые кроссоверы Toyota Frontlander 2024 за 3,4 млн рублей. Версия Elite с виртуальной приборкой и современным мультимедиа, но без подогрева сидений. Самые дешевые модели были доступны летом за 2,6 млн рублей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.12.2024, 15:01·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Российские автосалоны предлагают к приобретению кроссоверы Toyota Frontlander 2024 по цене в 3,4 млн рублей. Эта сумма соответствует стоимости комплектации Elite.

Согласно перечню доступных опций для данной версии, покупатели получат виртуальную приборку, современную мультимедиа систему, кондиционер, датчик света и другие возможности. Однако, важно отметить, что отсутствует опция подогрева передних кресел. В отличие от российских моделей, китайским автомобилям, поставляемым параллельным импортом, зачастую не хватает подобных теплых функций. В Китае спрос на них невелик, и поэтому они устанавливаются как дополнительные опции по желанию клиента.

Toyota Frontlander китайской сборки собирается на конвейере совместного предприятия Toyota и GAC.

В сравнении, летом нынешнего года стоимость таких кроссоверов была значительно ниже - от 2,6 миллиона. Тогда покупателям предлагался вариант Premium с отделкой салона экокожей и датчиками усталости водителя.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что американский тюнер произвел улучшения подвески и выхлопной системы для пикапа Toyota Tundra.

Источник

Toyota (268)Мотор (36)Кроссовер (347)У дилеров (28)Toyota Мотор (2)Toyota У дилеров (3)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация