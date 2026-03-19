Дженсон Баттон: мысли о Ньюи, Алонсо, Honda и Японии

Чемпион мира Формулы 1 Дженсон Баттон, с 2026 года ставший официальным послом марки Aston Martin, опубликовал первую запись своего дневника. В ней он поделился размышлениями о Японии, сотрудничестве с Honda, работе с Эдрианом Ньюи, особенностях нового технического регламента, а также о напарнике по команде Фернандо Алонсо и о новой странице в своей карьере.

Дженсон Баттон отметил, что часто слышит вопрос о причинах своего выбора в пользу Aston Martin. По его признанию, всё объясняется довольно просто: он с детства увлечён автомобилями, а имя Aston Martin всегда имело для него особое значение. Баттон подчеркнул, что его любовь к этим автомобилям началась ещё в юности и сохраняется по сей день.

Он вспомнил о культовых моделях DB4 и DB5 шестидесятых годов, отмечая их неподвластное времени сочетание стиля и мощности. По словам Баттона, Aston Martin занимает особое место в его сердце, и подобные чувства испытывают многие поклонники автоспорта.

Гораздо больше, по мнению Баттона, его вдохновляют люди, работающие в Aston Martin. Он отметил, что в команде собраны талантливые специалисты, а атмосфера наполнена верой в успех. Несмотря на трудный старт сезона, Баттон уверен: Формула 1 всегда была и остаётся крайне конкурентной средой, и серьёзные достижения требуют времени.

Текущий сезон Баттон называет особенно интересным из-за наступления новой технической эпохи для Формулы 1. Тем не менее, по его словам, главная суть чемпионата остаётся прежней — это вершина мирового автоспорта. По мнению Баттона, ощущения от управления машиной Формулы 1 невозможно сравнить ни с чем другим: невероятная мощь, впечатляющее торможение и уникальная динамика машины на пределе возможностей.

Он обратил внимание на то, что современные болиды стали другими: силовые установки работают иначе, чем раньше. Теперь многое зависит от нюансов, таких как распределение энергии гибридной системы и действия гонщика в предыдущих поворотах. По мнению Баттона, умение быстро реагировать и адаптироваться к новым условиям станет определяющим фактором для пилотов.

Баттон признался, что ему очень хотелось бы опробовать машину нового поколения, созданную Эдрианом Ньюи. За свою карьеру он несколько раз соревновался против машин, спроектированных Ньюи, и не скрывает интереса к работе с этим инженером. По его словам, он даже пытался заглянуть в блокнот Ньюи, но тот заметил это.

Он с иронией добавил, что с удовольствием сел бы за руль одной из таких машин, хотя бы для демонстрационного заезда, однако 24 гонки за сезон — слишком серьёзная нагрузка для него на этом этапе жизни.

Особое внимание Баттон уделил Фернандо Алонсо. Он рассказал, что когда они были напарниками, конкуренция между ними была серьезным вызовом, который ему нравился. Баттон отметил, что Алонсо умеет получать удовольствие от жизни вне трассы и остаётся яркой личностью, несмотря на годы, проведённые в автоспорте.

Он также сообщил, что их с Алонсо объединяет ещё одна интересная деталь — татуировки в японском стиле на спине. У Алонсо изображён самурай, у Баттона — дракон с японской каллиграфией, что вызывает у него улыбку.

Баттон рассказал, что Япония занимает особое место в его карьере, во многом благодаря многолетнему сотрудничеству с Honda. Он напомнил, что их совместная работа началась в 2003 году, и среди многих памятных моментов выделил первую победу в Гран При в 2006 году, которая стала и первой для Honda в качестве заводской команды с 1960-х годов.

Также Баттон выступал с силовыми установками Honda в 2015 и 2016 годах, участвовал в японской серии Super GT и в гонке в Дайтоне с Acura. Он подчеркнул, что сотрудники Honda отличаются исключительной преданностью автоспорту и сейчас делают всё возможное для повышения конкурентоспособности силовой установки AMR26.



Япония для Баттона — страна, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Он признался, что Токио — один из его любимых городов, где поражает качество кухни и разнообразие ресторанов. Баттон отметил, что за пределами мегаполиса открываются удивительные природные пейзажи, а японская культура заметно отличается от европейской и именно этим его притягивает.

Он также обратил внимание на исключительную вежливость жителей Японии и подчеркнул, что чувствует себя там желанным гостем.

Отдельно Баттон выделил японских болельщиков, назвав их одними из самых эрудированных и преданных поклонников автоспорта. По его словам, они знают множество фактов о его карьере, иногда даже напоминают о событиях, которые он уже почти забыл. Их увлечённость и уважительное поведение производят на него неизгладимое впечатление.

Особенно Баттон запомнил победу на Гран При Японии в Сузуке в 2011 году. Он рассказал, что, несмотря на поздний час и завершение всех брифингов, трибуны оставались полными, а болельщики продолжали смотреть повтор гонки на больших экранах ещё через пять часов после финиша. Баттон отметил, что такая преданность не может быть забыта.

В завершение Дженсон Баттон выразил надежду вскоре вернуться в Японию.