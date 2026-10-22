«Днепр» — первый советский мотоцикл: этот необычный красавец должен был поступить в серийное производство

Несмотря на то что оппозитные мотоциклы давно устарели как морально, так и технически, они продолжают вызывать интерес у современных россиян. Благодаря своему ретро-стилю, напоминающему модели конца 1930-х годов, «Уралы» и «Днепры» активно приобретаются, реставрируются и используются преимущественно в летний период. Можно отметить, что советский мотоцикл с коляской зачастую привлекает больше внимания, чем современный Harley-Davidson.

В советское время мотозаводы редко проводили эксперименты с дизайном. Обычно необычные модели так и оставались на стадии прототипов. Однако в середине 1960-х годов Киевский мотоциклетный завод удивил всех выпуском уникального мотоцикла, который выглядел как техника из будущего.

Нужно менять модельный ряд!

С середины 1950-х годов тяжелые оппозитные мотоциклы в СССР производили только два предприятия — Киевский (КМЗ) и Ирбитский (ИМЗ) заводы. Внешне их модели были похожи, а большинство выпускалось исключительно с колясками.

История Ирбитского завода началась с эвакуации оборудования из Москвы во время ВОВ, а Киевский к 1960-м годам уже обладал мощным конструкторским бюро. Молодые специалисты, имея доступ к зарубежным мотожурналам, осознавали, что советские оппозиты заметно отстают по дизайну и конструкции.

В середине 1960-х годов основная модель КМЗ — К-750М — уже не сильно отличалась от своего предшественника М-72. Потребности армии в мотоциклах с колясками сократились, и завод был вынужден переориентироваться на гражданский рынок. Так появилось решение использовать имя «Днепр», ведь с 1961 года в Ирбите уже выпускали «Уралы».

Не только название, но и внешность

Фото: bikesearch.pl

Первые ИМЗ М-62 не произвели впечатления на инженеров из Киева: конструктивно они были современнее, но по дизайну напоминали BMW R71 конца 1930-х годов.

Реализовать техническую революцию в КМЗ было невозможно. Причиной стали требования взаимозаменяемости с «Уралами», отсутствие возможностей для создания нового двигателя и ограниченное финансирование.

Фото: wroom.ru

В итоге Днепр-1 (МТ-8) отличался уникальной внешностью, что полностью соответствовало модным тенденциям 1960-х годов. Особенно выделялся передний обтекатель, напоминавший массивную трубу с фарой на одном конце и плавным переходом в топливный бак на другом. В темноте включённая фара создавала впечатление мощного луча света.

Заднюю часть мотоцикла украшали массивные боковые панели с резкими гранями, навеянные дизайном мотороллеров той эпохи, а широкие крылья напоминали ижевские модели.

Фото: pinterest.com

На руле появился обтекатель, напоминающий «явовский» вариант, с размещёнными сигнальными лампами. Спидометр находился в кожухе фары, а для водителя было предусмотрено большое ветровое стекло.

Фото: pinterest.com

Даже традиционные «лопухи» для защиты коленей сделали прямоугольными и крупными. В целом, мотоцикл получился весьма стильным, а боковой прицеп — выполнен в едином с ним «космическом» стиле и оснащён массивным ветровым стеклом. Вес машины составлял 340 кг, а максимальная скорость достигала 110 км/ч.

Первый опытный экземпляр был собран в 1966 году, после чего появилось ещё 11 аналогичных мотоциклов. Модель считалась полностью готовой для серийного производства.

Двигатель и технические характеристики

Для «Днепра-1» был разработан новый двигатель МТ801 — верхнеклапанный, с рабочим объёмом 650 см³. По сравнению с К-750, у которого объём составлял 750 см³, новый мотор был мощнее: 32 л. с. против 26 л. с. Снижение объёма объяснялось стремлением к экономичности, а современная конструкция позволила увеличить мощность и снизить расход топлива.

Фото: oppozit.ru

В остальном по технической части «Днепр-1» мало отличался от К-750М. Существенными новшествами стали гидравлический привод тормозов на заднем колесе и прицепе, а также наличие передачи заднего хода.

Почему мотоцикл остался уникальным?

«Днепр-1» успешно прошёл все заводские и всесоюзные испытания. Главным недостатком модели была менее высокая проходимость, чем у К-750М, что особенно важно для сельских жителей. В то же время, оригинальный дизайн мог бы заинтересовать не только отечественных, но и зарубежных покупателей.

Фото: carakoom.com

Боковой прицеп новой конструкции стал более удобным и стильным, а запасное колесо разместили под днищем. Однако, несмотря на подготовку к серийному выпуску, в производство пошёл вариант с более привычным обликом. Финансирование на радикальное обновление дизайна выделено не было, так как существующие мотоциклы пользовались стабильным спросом.

Судьба всех 12 экспериментальных «Днепров-1» до конца неизвестна. Известно лишь, что несколько экземпляров хранятся в частных коллекциях.