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Идеальный трейлер для Tesla Cybertruck обошелся в более высокую сумму, чем сам пикап.

В мире появился уникальный Living Vehicle CyberTrailer, который поможет решить множество проблем, связанных с отдалением от крупных городов и их удобств.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.06.2024, 07:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В мире появился уникальный Living Vehicle CyberTrailer, который поможет решить множество проблем, связанных с отдалением от крупных городов и их удобств. Однако, по мнению экспертов из CarsCoops, стоимость этого прицепа, вероятно, будет превышать цену самого Cybertruck.

Данный трейлер, выполненный в футуристическом дизайне, вдохновленном известным пикапом Tesla, совместим не только с электрокарами, такими как Rivian R1T и Ford F-150 Lightning, но и с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Особенностью данного трейлера является продуманная система солнечных панелей, способных обеспечить кемпер электроэнергией на период от нескольких недель до месяцев. Кроме того, этот кемпер может преобразовывать влагу из воздуха в питьевую воду – функция, уникальная для данного рынка, за которую отвечает атмосферный генератор воды Watergen.

По информации из источника, система способна производить несколько галлонов свежей чистой питьевой воды ежедневно в зависимости от влажности и температуры. Первые поставки данного трейлера ожидаются в 2025 году, и чтобы попасть в список ожидания, покупателям необходимо будет внести депозит в размере 100 долларов.

Ранее стало известно, что отечественные эксперты провели расчеты по стоимости владения электрокаром Tesla Model Y в России.

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