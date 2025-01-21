В России представлен новый дизельный пикап Sinotruk Bolden

Для российского автомобильного рынка был анонсирован новый рамный пикап под названием Sinotruk Bolden. Один из ключевых особенностей этой модели - кузовные панели из оцинкованной стали.

Пока нет точных данных о размерах данного пикапа. Компания-производитель не раскрывает конкретных цифр. На зарубежных рынках данный пикап предлагается с двумя вариантами колесной базы, но пока неясно, какой вариант будет представлен в России. Однако была объявлена грузоподъемность - 1050 кг, что превышает показатели Toyota Hilux (около 900 кг).

Версия Bolden для российского рынка будет оснащена 177-сильным дизельным двигателем, в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. По заверениям производителя, этот пикап отличается повышенным уровнем комфорта, хорошей звукоизоляцией и богатым выбором опций.

Подробности о ценах и комплектациях появятся ближе к старту продаж в России.

Фото: Carsweek.ru

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