Для больших мальчиков. GAC GS8, обзор от CARS.RU

Со старта продаж автомобилей марки GAC в России прошло уже несколько лет, а познакомиться с несколькими моделями редакции удалось только сейчас. Тем временем, в городском потоке марка встречается все чаще.

GAC GS8, полноразмерный кроссовер с тремя рядами сидений, мощным двигателем, полным приводом и акцентом на комфортные семейные поездки. Снаружи автомобиль выглядит сдержанно, при этом современно. Линии кузова прямые, нос и корма также обрублены практически вертикально.

Основные параметры, двигатель и трансмиссия GAC GS8

Длина 4980 мм, ширина 1950 мм, высота 1780 мм, колесная база 2920 мм, клиренс 200 мм. Тип кузова - универсал, 5 дверей, 7 мест. Снаряженная масса 2105 кг.

Двигатель бензиновый, 2.0T GDI (4B20J1), с прямым впрыском, выдаёт 231 л. с. при 5250 об/мин и 380 Нм, в паре с коробкой передач 8AT Aisin TG-81SC и муфтой BorgWarner на задней оси. Полный привод (4WD).

Подвеска независимая, МакФерсон спереди, многорычажная сзади.

Интерьер и эргономика

Салон GAC GS8 очень просторный и действительно удобный. Причем, если для пассажиров спереди и сзади - без оговорок, то водительское место разделило мнения от “идеально” до “невозможно ездить на дальние расстояния”. И опытным путем для себя мы выяснили, что кресло водителя рассчитано на человека с параметрами роста и веса выше среднего. Тогда все настройки встают, как надо! И хотим зафиксировать, что для автора CARS.RU водительское кресло GAC GS8 - самое удобное среди протестированных до этого автомобилей китайского производства.

Электропривод поясничной опоры сиденья водителя в 2 направлениях и регулировки длины подушки сиденья водителя не часто встретишь даже в автомобилях премиум-класса. Сидения переднего ряда с подогревом и вентиляцией. На спинке сиденья переднего пассажира есть дублирующие кнопки регулировки, чтобы водитель мог изменить его расположение не выходя из салона.

14,6” многофункциональный сенсорный экран с хорошим откликом, отвечает за практически все настройки и медиа. Доступна интеграция смартфона CarPlay и Android Авто. Проекционный дисплей HUD отображает всю необходимую информацию в поле зрения водителя на лобовом стекле, не отвлекая от управления. Омывающая жидкость выводится в дворники, что позволяет очистить стекло буквально одним взмахом и без лишнего расхода.

За комфорт в салоне GAC GS8 отвечает атмосферная умная подсветка салона, ионизатор воздуха, трехзонный климат-контроль. Сиденья второго ряда с ручной регулировкой в 4 направлениях, с подогревом. Есть подлокотник, разъемы USB, панель управления климатом.

Спинки сидений третьего ряда с электрорегулировкой угла наклона и удобным управлением складывания/раскладывания из багажника. Багажная дверь с электроприводом.

Безопасность и системы помощи водителю

GAC GS8 также выгодно выделяется, в своем классе и ценовой категории, оснащением электронными ассистентами и опциями безопасности. Ниже не полный список:

8 подушек безопасности, включая шторки и коленную подушку водителя

Система контроля давления в шинах (TPMS)

Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW)

Система адаптивного круиз-контроля (ACC)

Система контроля слепых зон (BSD) + система помощи при смене полосы движения (LCA)

Система помощи при движении в пробках (TJA) + интегрированная система круиз-контроля (ICA)

Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержания в полосе движения (LKA)

Система помощи при движении в пробках (TJA) + интегрированная система круиз-контроля (ICA)

Система камер 540°

GAC GS8 уверенно управляется и едет как в городском потоке, так и в дальних поездках. Прошел он испытание и снежными заносами в Москве зимой 2026 года. Из сугроба выше ступицы колеса получилось выехать с первой попытки, без раскачки, откапывания и вообще каких либо лишних движений.

Автомобиль GAC GS8 в российском сегменте выступает как практичный, просторный и хорошо оснащенный семиместный SUV. Он ориентирован на семейные задачи, комфорт дальних поездок и современный набор технологий за разумную цену. Отзывы реальных владельцев подтверждают удачное сочетание размера, комфорта и функциональности.