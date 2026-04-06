Дино Кьеза: «Линдблад напоминает молодого Льюиса»

Известный тренер по картингу Дино Кьеза, в прошлом работавший с такими именитыми гонщиками, как Льюис Хэмилтон, Нико Росберг и Алекс Албон, поделился мнением о молодом пилоте Racing Bulls Арвиде Линдбладе. Кьеза отметил высокий потенциал дебютанта и провёл параллели между Арвидом и Хэмилтоном, однако обратил внимание на особенности характера гонщика, которые могут сыграть как положительную, так и отрицательную роль в его будущей карьере в Формуле 1.

Дино Кьеза заявил: «Я бы сказал, что он больше похож на молодого Льюиса. Нико был очень вежлив и больше готов согласился на второе место, чем Льюис или Арвид.»

По словам тренера, Арвид Линдблад отличается агрессивным стилем пилотирования. Он не выжидает подходящего момента и не рассчитывает каждое действие до мелочей — стоит ему оказаться позади, как он сразу же идёт в атаку. При этом, как подчёркивает Кьеза, Арвид проявляет ум и редко попадает в серьёзные аварии или конфликтные ситуации на трассе.

Тренер вспомнил совместную работу с Линдбладом, которая длилась три года. Он отметил, что каждый раз, когда Арвид финишировал вторым вслед за своим напарником, он тут же высказывал предположение, что тренер дал напарнику лучшую технику. Кьеза подчеркнул: «Тогда ему было всего 14, но если он сейчас продолжит придерживаться такого мнения, это может отрицательно сказаться на его дальнейшей карьере. Необходимо уметь принимать ситуацию и стремиться к лучшему.»

Дино Кьеза уверен, что Арвид принесёт пользу команде Red Bull, однако отметил, что молодому пилоту стоит научиться сдерживать эмоции. «Иногда важно досчитать до десяти, прежде чем что-то сказать, а Арвид слишком эмоционален и способен поспешно высказаться», — отмечает наставник.

Кьеза добавил, что для успеха в Формуле 1 необходимо быть вежливым и бесконфликтным. По его мнению, только добившись статуса, аналогичного Ферстаппену или Хэмилтону, пилот может позволить себе быть более откровенным в высказываниях. До этого же времени Арвиду Линдбладу важно научиться контролировать свои эмоции, ведь, как подчёркивает тренер, он не относится к числу людей, избегающих конфликтов.