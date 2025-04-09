Дино Беганович: "Я готов сделать все возможное, чтобы помочь своей команде"

В субботу на автодроме в Бахрейне 21-летний швед Дино Беганович, участник престижной Гоночной академии Ferrari, будет заменять Шарля Леклера за рулём SF-25 во время первой пятничной тренировки. По этому поводу пресс-служба итальянской команды решила узнать у молодого пилота его мнение о предстоящем дебюте.

Вопрос: Какие особенности автодрома в Бахрейне выделяются на ваш взгляд?

Дино Беганович: Трасса в Бахрейне — это место, которое хорошо известно практически всем командам, ведь они проводят там тесты. Здесь можно найти практически все виды поворотов — как быстрые, так и медленные, а асфальт обеспечивает отличное сцепление, что влечет за собой повышенный износ шин. Одной из целей на этой трассе является экономное обращение с резиной, что поможет добиться успеха на гонке.

Бахрейн часто балует участников своей ветреной погодой, которая может оказать серьезное влияние на качество вождения. Разнообразие поворотов на трассе представляет собой отличный вызов для пилотов различных команд.

Вопрос: Как вы готовитесь к вашему первому официальному заезду за рулём SF-25?

Дино Беганович: Сейчас сбывается моя долгожданная мечта! Сесть за руль болида Ferrari — это желание практически каждого гонщика, и я рад, что мне выпадает такая уникальная возможность. Моя цель очень амбициозна — стать гонщиком Ferrari, и я делаю все возможное, чтобы приблизиться к этому. В данный момент мое внимание сосредоточено на выступлениях в гоночной серии Формула 2 за команду Hitech.

Поддержка, которую мне оказывает Гоночная академия Ferrari, играет огромную роль в моей карьере, помогая мне совершенствоваться как профессионалу. Я с нетерпением жду момента, когда окажусь за рулём болида. Мой настрой на предстоящие заезды — получить максимум удовольствия от гонки и внести свой вклад в успех команды.