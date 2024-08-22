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Дилеры в России резко снизили цены на автомобили Skoda, Mitsubishi и Honda

К концу августа московские автосалоны предложили покупателям уникальную возможность — автомобили из параллельного импорта по более низким ценам.
РедакцияР
Редакция
22.08.2024, 08:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

К концу августа московские автосалоны предложили покупателям уникальную возможность — автомобили из параллельного импорта по более низким ценам. Например, Skoda Kamiq GT, произведенный в Китае, в спортивной комплектации теперь доступен за 2,9 миллиона рублей, в то время как в мае его стоимость превышала 4 миллиона.

Понижение цен на рублевые ярлыки связано с появлением на рынке России более доступных модификаций автомобилей.

К примеру, Mitsubishi Xpander Cross в начале марта продавался в одном из московских автосалонов за 3,4 миллиона рублей. Сегодня его можно приобрести за 3,15 миллиона.

Honda Crider с 122-сильным литровым бензиновым двигателем в июле уступала за 2,5 миллиона рублей. Однако, к концу августа японский автомобиль был доступен уже по цене 2,29 миллиона рублей.

Недавно наш портал рассказывал, какие автомобили сейчас являются самыми дорогими на российском авторынке.

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