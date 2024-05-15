Дилеры в России приняли решение о снижении цен на китайский аналог «Камри»

В мае 2024 года стало известно, что седан Chery Arrizo 8 в конфигурации Prestige теперь доступен по цене в 2,95 млн рублей. Согласно данным портала Autonews.ru, покупатели могут сэкономить до 450 тыс. рублей на этой модели.

Интересно, что и две другие версии этого седана также заметно подешевели. Модель Ultimate теперь стоит 3,05 миллиона вместо прежних 3,5 млн рублей. Ultimate SE, считающийся самым продвинутым вариантом, также ушел в цену в минус на 450 тысяч, теперь его можно приобрести за 3,1 млн рублей.

Chery Arrizo 8 имеет длину 4757 мм и колесную базу 2770 мм.

Под капотом Chery Arrizo 8 установлен мощный 186-сильный турбомотор объемом 1,6 литра, работающий в паре с 7-ступенчатой «роботизированной» коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Также недавно были опубликованы «живые» фотографии нового Chery Tiggo 8, представленного на Пекинском автосалоне.