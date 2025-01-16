Дилеры в России готовы доставить крутой китайский минивэн по вашему заказу

Все модели Voyah Dream 2025, доступные на сайтах объявлений как "под заказ", являются гибридными. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра (136 л.с.). Общая мощность гибрида составляет 395 л.с. при крутящем моменте 610 Нм. Минивэн имеет полный привод и автоматическую трансмиссию.

Семиместная машина оснащена литыми алюминиевыми дисками диаметром 20 дюймов, кожаной отделкой кресел, атмосферной подсветкой салона (64 цвета), светодиодной оптикой и трехзонным климат-контролем.

Водительское кресло может регулироваться электрически в 12 направлениях с функцией памяти настроек, также предусмотрен электропривод багажника, три 12,3-дюймовых ЖК-экрана на центральной консоли и много других опций.

Фото: Carsweek.ru