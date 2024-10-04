Продажи новых Dodge Durango и Lincoln Aviator начались у дилеров в России

Линкольн Авиатор 2024 года предлагает салон на шесть или семь мест. Цена этого автомобиля начинается с 10,5 миллиона рублей. Автомобиль оснащен 400-сильным бензиновым турбомотором объемом три литра, работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у него полный, а подвеска - адаптивная пневматическая.

Жесткость подвески автомобиля автоматически регулируется. Датчики фронтальной камеры сканируют дорожное полотно и определяют оптимальную высоту клиренса, которая может изменяться в пределах от 16,4 до 26,6 сантиметров.

В комплектации Линкольн Авиатор предусмотрено достаточно современных систем помощи водителю. Кроме того, впервые для этой модели представлена фирменная система автономного вождения BlueCruise.

Додж Дуранго 2024 стоит дороже - от 11,5 миллиона рублей, при этом максимальная цена может превышать 20 миллионов. Под капотом кроссовера устанавливается бензиновый двигатель с рабочим объемом от 3,6 до 6,2 литра.

Самый слабый вариант двигателя развивает мощность в 293 лошадиные силы, в то время как вершиной линейки является агрегат, способный выдать до 710 л.с. В качестве коробки передач установлена 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.





Фото: Carsweek.ru

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