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Дилеры Sollers готовы принять заказы на новый бизнес-фургон.

Новый фургон Sollers SF1: габариты легковушки и 136 л.с. турбомотор. Идеальный выбор для городских улиц с евростандартом "Евро-5". Подробности о грузовом отсеке и гарантии.
РедакцияР
Редакция
10.04.2025, 09:52·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Среди моделей компании "Соллерс" появился новый универсал - Sollers SF1. Автомобиль обладает компактными размерами, что делает его идеальным для передвижения в городе.

Высота фургона составляет 1,9 метра, что обеспечивает легкость при парковке на узких улицах. Модель оснащена 136-сильным турбированным двигателем объемом 1,5 литра, который соответствует экологическим стандартам "Евро-5". В качестве трансмиссии предусмотрена 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Грузовой отсек фургона имеет износостойкое покрытие на полу и боковых панелях, а также встроенное внутреннее освещение для удобства. Кроме того, предусмотрены специальные петли для крепления груза.

Покупателям предлагается выбор из двух вариантов модификаций автомобиля - с полной массой 2600 кг или 2499 кг. На новые фургоны распространяется двухлетняя гарантия или 200 тысяч километров пробега.

Ранее на нашем портале сообщалось о предстоящем выпуске новых грузовиков флагманской линейки К5 от компании "КамАЗ".

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