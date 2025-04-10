Дилеры Sollers готовы принять заказы на новый бизнес-фургон.

Среди моделей компании "Соллерс" появился новый универсал - Sollers SF1. Автомобиль обладает компактными размерами, что делает его идеальным для передвижения в городе.

Высота фургона составляет 1,9 метра, что обеспечивает легкость при парковке на узких улицах. Модель оснащена 136-сильным турбированным двигателем объемом 1,5 литра, который соответствует экологическим стандартам "Евро-5". В качестве трансмиссии предусмотрена 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Грузовой отсек фургона имеет износостойкое покрытие на полу и боковых панелях, а также встроенное внутреннее освещение для удобства. Кроме того, предусмотрены специальные петли для крепления груза.

Покупателям предлагается выбор из двух вариантов модификаций автомобиля - с полной массой 2600 кг или 2499 кг. На новые фургоны распространяется двухлетняя гарантия или 200 тысяч километров пробега.

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